Preso hace dos años por violación y amenaza con un cuchillo ¿la justicia lo deja libre?

El 8 de octubre del 2018 un hombre fue detenido por amenazar, mantener cautiva y violar a su pareja en el barrio Centenario según informó flagrancia en aquel momento. A casi dos años del hecho, la situación legal del acusado podría cambiar si el juez Martín Heredia Zaldo acepta el acuerdo de juicio abreviado alcanzado por la abogada defensora del acusado, Romina Vargas Chirino y la fiscal, Marcela Torres. La funcionaria judicial habló con Tiempo de San Juan y dijo que no hay pruebas que certifiquen que hubo una violación, confirmó que el acusado tenía un cuchillo con el que amenazaba quitarse la vida si su mujer lo dejaba. Es por esta razón que acordó modificar la situación legal del agresor, que pasó de ser acusado de violación a ser acusado de coacción. Cuáles son los argumentos de la fiscal en un caso que levantó polvareda.

En la denuncia original que comunicó oficialmente flagrancia indicaron que la mujer fue encerrada y violada por su ex pareja, en la casa que compartían antes de separarse y que la hija que tienen en común, de apenas ocho años, fue testigo del calvario. Al mismo tiempo, informaron que la mujer fue rescatada por su madre. En aquel momento, el parte alegó que intervino personal de la Comisaría para la Mujer, quienes tomaron declaración a la denunciante. Por la gravedad de los hechos, el denunciado fue enviado al Servicio Penitenciario.

Consultada sobre el por qué se desestimó la acusación de violación que pesaba originalmente sobre el reo, Torres explicó: "No está acreditado eso, lo que está acreditado es la coacción agravada con el arma, con un cuchillo que se le encuentra a él pero es porque él la tenía amenazada que se iba a matar si se iba de la casa como ella le pedía. Justamente la señora dice en varias oportunidades que no se ha sentido abusada por la pareja de ese momento".

La fiscal dijo que el acusado no usó el cuchillo para amenazar a la víctima de violencia de género para tener sexo. "No era para tener sexo el cuchillo, ella quería que se fuera de la casa, terminaron teniendo sexo según lo que dice la señora. Las coacciones no son sólo para tener sexo sino para hacer algo o no hacer algo para lograr un fin específico, para mandar a robar, en este caso no le pedía tener sexo con el cuchillo", aseguró. Torres agregó que la presunta víctima declaró en la justicia que el preso no la abusó, que no se sintió violada y que hasta pidió autorización para visitarlo en el Penal, permiso que fue denegado.

La funcionaria judicial dejó en claro que no hay pruebas que permitan darle consistencia a la causa por abuso. "Hay pruebas de WhatsApp, hay una sábana, ella dijo -en el momento- que no quiere estar más con él a la madre, pero que no había peligro ni que tampoco estaba privada de su libertad", añadió. Al mismo tiempo, dijo que no fue pedida una pericia psicológica para la denunciante.

Torres argumentó que la pareja estaba "acostumbrada a tener este tipo de relación". "Funcionaban de esa manera, hemos hablado con esa persona. No había prueba de abuso y la misma víctima, ella no ha rectificado la denuncia, sino que ella dice que nunca se sintió violada. No le pretendamos cambiar lo que ella dice", finalizó.

Sobre los dos años presos que pasó en el Penal el agresor, la fiscal consideró que hubo coacción agravada porque él no quería separarse y que pretendió obligar que la pareja continúe, razón por la cual se acordó con la defensa del preso el delito de coacción y tres años de prisión.

Si Heredia Zaldo decide darle lugar a la modificación de la situación legal del acusado, el sujeto saldría en libertad.