Del "fantasma tirapiedras" a los casos sanjuaninos que no tienen explicación

El misterio parece no terminar con los últimos sucesos ocurridos en el barrio Bilbao II, de 9 de Julio. Donde los vecinos aseguran que hay algo que se ha ensañado con Ana González y su familia. La damnificada y la gente del barrio dice que ese algo no sería de este mundo y relacionan el fenómeno con algo sobre natural. Los mismos dicen que esa extraña figura masculina de pelo corto y vestida de negro los acecha y los ataca con piedras de gran tamaño. Muchos lo conocen como "el fantasma tirapiedras", y al igual que los hechos que registran a continuación hasta el momento no tienen una explicación lógica.

1- El duende que atrapó un chimbero

En agosto de 2009 el sanjuanino Ariel Fernández revolucionó a toda la provincia, incluso al país y al mundo: se sacó una foto con un supuesto duende en una jaula. A partir de eso, medios nacionales e internacionales se hicieron eco del “hallazgo".

Supuestamente, la gente del barrio iba a ver al bicho y hasta le pagaban por eso. La foto viral que empezó a circular en aquél momento fue filtrada por algún vecino ya que él no fue el que la publicó.

Luego de la espectacularidad del caso, decidió “soltarlo” y nunca más volvió a verlo. Lo cierto es que, él tampoco volvió a ser el mismo, ya que quedó marcado para siempre en la historia de los hechos más curiosos e increíbles de la historia reciente de San Juan. Creer, o reventar.

2- El extraño rincón del Hospital Rawson donde pasan cosas que los médicos no pueden explicar

Existe un lugar en el Hospital Rawson donde ocurren cosas que a los médicos les cuesta explicar desde la ciencia. Casos de repentinos deterioros en la salud, que a muchos de los propios profesionales que atienden tomaron por sorpresa. Lo define el testimonio de uno de ellos: “hubo más defunciones que en cualquier otra habitación. Desde el punto de vista estadístico viene teniendo más muerte que en el resto. Y no solo eso, sino que también hubo complicaciones con pacientes que estaban estables, pero por suerte los pudimos sacar adelante”.

Las fuentes prefieren mantener anónima su identidad como así también no identificar la numeración de la habitación, ni el servicio al que pertenece dentro del centro asistencial por temor a generar miedo a la comunidad. Pero aseguran que “en una época una médica de las más conservadoras que había, por decirlo de una manera, clausuró la habitación. Porque ponías un paciente ahí y algo pasaba. Obviamente eso duró muy poco porque no podés clausurar una habitación de un hospital público. Fue como hace dos años e incluso llevaron a un sacerdote para bendecir el lugar”.

La habitación es de una sala que estuvo siempre en el Hospital nuevo y en general no se la utiliza para pacientes críticos. Un profesional de la salud que trabaja en el sector, opina que “yo soy sólo un médico, me guío por los parámetros de la ciencia pero para mí ahí hay un portal al infierno. No puede ser que entre un paciente estable y tengas una exacerbación del cuadro clínico”.

Buscando mayores testimonios de lo que sucede en esa habitación, aparece la historia de una persona que vivió un episodio escalofriante durante una guardia. “Metimos una paciente que estaba completamente sana a la habitación. Y una noche, mientras hacíamos la recorrida la encontramos llorando. Nos acercamos a preguntarle qué le pasaba, porque era muy tarde y todos dormían. Y nos dijo que había un niño llorando en la habitación que no la dejaba dormir. Y cuando le pedimos que nos señalara donde estaba aquel niño, no quiso decir nada más”.

3- Los aterradores gritos del Villicum

Este hecho ocurrió el pasado 16 de octubre del 2018, cuando un sereno que cuidaba en la zona de acampe, cercana al circuito de Villicum, empezó a escuchar gritos extraños y decidió grabar con su teléfono para que después no le dijeran que "estaba loco".

Juan contó que los pocos que estaban en esa zona sintieron lo mismo y que muchos se fueron del lugar después del hecho. "Siempre la gente repite que el cerro de Villicum es zona de brujerías y que cuando se ve o escucha algo hay que hacer de cuenta que no pasa nada. Igual nadie quería volver a quedarse en la noche", contó el autor de la imágenes a un amigo.

4- La bruja de Caucete sorprendida en pleno “trabajo”

Este hecho ocurrió el miércoles 15 de enero en 2014 cuando en horas de la tarde personal de la División Leyes Especiales detuvo a una mujer que oficiaba de bruja en un domicilio del departamento Caucete. En el momento de la detención, había una mujer requiriendo los servicios de la curandera.



Se trata de Felisa Dolores Oropel, de 54 años, quien vive y ejerce la brujería en un domicilio de Ruta 141 kilómetro 102, en Caucete. Una investigación realizada durante algunas semanas estableció que en el lugar había algún tipo de movimiento extraño.

El allanamiento realizado durante esa tarde culminó con el hallazgo de una enorme cantidad de velas, estampitas, sahumerios, cartas, notas, fotos, unos $3000 y una escopeta de tipo carabina. La mujer ejercía distintas modalidades de brujería, entre ellas el Tarot y la lectura de cartas.

Una vez detenida se comprobó que la mujer ya tenía ingresos a la policía por faltas al artículo 156 inciso 3 de la Ley 7819 del Código de Faltas.



La señora estaba en pleno trabajo cuando los uniformados irrumpieron en el domicilio y la policía confirmó que en el lugar también vive la hija de Oropel, quién quedó “despegada” de las actividades de su madre.

5- Exorcismo en pleno centro de Caucete

Este hecho se registró en noviembre de 2017 cuando policías cauceteros que realizaban un patrullaje de rutina, encontraron en una plaza céntrica a una menor de edad que se arrastraba por el suelo, gritando y emitiendo sonidos muy extraños.

Cuando se acercaron, tuvieron que contenerla entre 4 personas, agentes y ciudadanos que se acercaron a ayudar.

La joven de 15 años recibió la asistencia de un pastor evangélico que fue convocado de inmediato y que, tras decirle algunas palabras y serenarla un poco, pidió que la trasladen al templo.

6- El ritual “satánico” que se viralizó con la vista de un supuesto fantasma

Esto ocurrió en noviembre de 2018 cuando tres hombres se llevaron la sorpresa de su vida al ver lo que parecía ser un ritual satánico. Aún azorados por lo que vieron los hombres grabaron un video y allí pudieron ver que además de los elementos del ritual en cuestión, en el fondo y a lo lejos se ve una silueta blanquecina que da la impresión de ser algo sobrenatural.

Sobre esa tela se ven varias botellas de bebidas alcohólicas, un paquete de cigarrillos y un gallo, que al parecer fue asesinado en ese lugar, en lo que sería un ritual satánico.

Mientras los hombres grababan este video no se percataron que de a lo lejos se pude ver una silueta que se mueve a lo lejos. “Es impresionante”, aseguró el lector que aportó el material que acompaña esta nota.