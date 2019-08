Los remedios en San Juan aumentaron ¿A cuánto?

Tiempo convulsionado atraviesa el país tras la depreciación de la moneda argentina en estos dos últimos días. Ante este panorama se espera una ola de aumentos en todos los rubros que golpearan fuertemente los bolsillos de la gente.

Los medicamentos no será una excepción aunque por el momento fue poco la variación de precios en los productos; ya que solamente subieron aquellos que son de venta libre como es el caso de la aspirineta (3,38%), Actron (1,95%) y Tafirol (2%) por citar algún ejemplo.

En cuanto a los remedios con receta que se utiliza para tratar enfermedades crónicas, todavía no hay un incremento pero en los próximos días habrá novedades con las actualizaciones en cada uno de ellos.

Consultando al presidente del Colegio de Farmacéutico de San Juan, Mauricio Barceló, se mostró cauteloso al respecto: “Hasta el día de hoy no hay aumentos. De todas maneras, esto no quiere significar posibles subas. Hay que recordar que los insumos son importados y los mismos laboratorios especulan con esta situación para actualizar nuevos valores. Creo que en los próximos días tendremos novedades de acuerdo a como se estabiliza el dólar y las medidas económica que anunciará el gobierno nacional”.

En la misma sintonía, Mauricio Caif opinó: “Hasta el momento no hay grandes subas. Solamente notamos algunas actualizaciones en aquellos que son de ventas libres y no necesitan recetas. De todas formas, esta tarde mantuvimos reuniones entre los dueños de farmacias de la provincia para analizar esta situación pero sentimos que en los próximos días habrá novedades al respecto. Esto ya no dependen de nosotros porque no somos formadores de precios; sino que nos llega el valor actualizado a través del sistema. Los laboratorios son los que fijan cuánto vale cada medicamento”.