Hermanos solidarios hacen muñecos para festejarle el Día del Niño a los que menos tienen

En el barrio Belgrano de Rawson un grupo de hermanos trabaja a pulmón para llevarles una alegría a los chicos que menos tienen. Vienen fabricando de manera artesanal muñecos de trapo desde hace un tiempo y buscan poder juntar juguetes e insumos para darles un chocolate caliente en próximo domingo con el festejo del Día del Niño.

“Las pretensiones no son altas pero el sueño es poder hacer un chocolate aún mejor que el del año pasado, este es el tercero que hicimos, y cuando empezamos la verdad es que teníamos mucho miedo a que las cosas no salieran bien, pero por suerte todo salió fantástico” sostuvo Patricia una de las 7 hermanos Luceros que viven en el barrio Belgrano de Rawson. Y agregó que “este evento es muy humilde pero lo hacemos con el corazón, porque nosotros conocemos las necesidades que tienen los chicos en carne propia y es por eso que hace un tiempo decidimos festejarle como se lo merecen”.

Por otra parte, los miembros de la familia hicieron referencia a las necesidades que existen en esta zona del departamento. “Acá muchos chicos no tienen para comer el día a día, nosotros no tenemos una bandera política, pero sabemos que si no comen no es porque los padres no quieren, sino porque muchas veces no hay; por eso con lo poco que tenemos buscamos aunque sea darle una alegría ese día, pero aquí las necesidades escapan de un día festivo” sostuvo otro de los miembros de la familia.

El festejo por más que sea barrial no escapa una mega fiesta. Para este próximo domingo están pensando en llevar payasos, artistas y superhéroes para alegrar a los pequeños. El evento será el próximo fin de semana en el Médano de Oro, y quienes quieran sumarse a colaborar pueden contactarse con Patricia al 2645 279520.