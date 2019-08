Los trapitos, presentes desde temprano

En la Escuela Carlos María de Alvear de la Villa San Damián, en Rawson, arrancó el movimiento desde temprano. Alexis y Marcos llegaron alrededor de las 5 de la mañana para "guardar lugar". Cerca de 15 "trapitos" se ubican alrededor del establecimiento educativo distribuyéndose las zonas.

Según contaron a este diario, mucha gente se acerca a votar proveniente de los barrios y villas aledañas. El movimiento es constante durante toda la jornada y ellos se las rebuscan para pasar el frío. El secreto está en abrigarse mucho y no descartan tomarse un "cafecito" a media mañana.

En cada elección se hacen presentes. No se quieren perder esta posibilidad de ganarse "el mango" y aseguran que están en cada elección. Marcos vota en otra escuela y afirmó que lo hará a última hora ya que el trabajo no da respiro hasta que termine la jornada eleccionaria. Lo cierto es que en día de elecciones, a todos nos cambia un poquito la vida. Algunos, aprovechan para pasar una jornada en familia mientras otros no dejan pasar la oportunidad de ganarse el pan de cada día.