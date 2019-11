La joven trans habló luego de no ser electa Embajadora: "Ven a alguien libre y se espantan"

Bárbara Pacheco fue la primera mujer trans sanjuanina que dijo que quería participar por ser la representante de la provincia en la Fiesta Nacional del Sol. Hace algunos meses anunció públicamente que quería ser Reina Nacional del Sol, aunque luego con los cambios terminó participando por ser Embajadora del Sol, el nuevo rol. Este domingo llegó la noche de la votación y la joven terminó quedando segunda, por lo que se convirtió en la primera Embajadora Segunda trans de la provincia.

Tras la elección decidió hablar a través de sus redes sociales, donde dejó un largo texto contando sus sensaciones el día después, pero también hablando de cómo ha sido su camino hasta llegar al lugar inédito que consiguió. A modo de título, Barby eligió poner en mayúscula la frase "Todos hablan de libertad y evolución, pero ven a alguien libre y se espantan".

A pesar de este inicio, la joven estuvo lejos de polemizar y en cambio decidió contar que se siente "orgullosa, muy sensible y sobre todo muy agradecida" luego de la elección. Incluso felicitó a la que será la representante de Sarmiento en la FNS, Celeste Sánchez, además de mostrarse muy comprometida con el rol que deberá ocupar los próximos meses.

Barby puso el foco en lo que se viene en su vida y aclaró que ya no participará en más concursos como el de este domingo. La joven tiene una larga historia muy exitosa en este tipo de certámenes y ha brillado nivel local, nacional e internacional, pero esta es una etapa terminada y aseguró que "atrás de mi sonrisa, hay una historia de lucha, de superación, de un propósito, de una evolución que está vez no alcanzó. De una historia muy triste que deje en el pasado y que me llevó a evolucionar y ser la mujer q hoy por hoy soy".

Para el futuro, la sanjuanina sigue comprometido y remarcó que "mi participación como Embajadora Cultural de Sarmiento traerá cambios en la sociedad, la vida de muchas personas a partir de hoy va a cambiar". Es que Bárbara quiere seguir siendo representante de las mujeres sanjuaninas y sobre todo la voz de los que han sido vulnerados de alguna manera. Por eso prometió que seguirá trabajando de forma pública, apoyando instituciones y diciendo presente cada vez que sea necesaria.

Leé el texto completo que publicó la joven:

TODOS HABLAN DE LIBERTAD Y EVOLUCIÓN, PERO VEN A ALGUIEN LIBRE Y SE ESPANTAN"...



La verdad es que siento mucho hoy, me siento, orgullosa, muy sensible y sobre todo muy agradecida... Quiero agradecer a mis padres que son mis héroes, que siempre están limpiando mis lágrimas y dándome ese empujón para no decaer... A mis amigas, que son unas de las personas más importante que está vida me ha regalado... A la gente hermosa que anoche a través de tantos abrazos y apoyo ,me dieron su amor... (Ese, para mi es mi gran premio).



No se imaginan lo emocionada que estoy. Poder haber hecho voz, sin duda mi participación como Embajadora Cultural de Sarmiento traerá cambios en la sociedad, la vida de muchas personas a partir de hoy va a cambiar... Me comprometo a seguir colaborando, con todas las asociaciones, agrupaciones, escuelas, cruzadas solidarias como siempre lo he hecho, lo seguiré haciendo y sobre todo con esas mujeres que a lo largo de su vida han sido vulneradas. Esa es mi gran misión!!!



Públicamente les hago saber: Que anoche mi Querido Departamento Sarmiento me vio por última ves en un escenario, porque me retiro de los concursos, algo que me llevo mucho tiempo prepararme, formarme, educarme, inculcar esos valores que se requieren, porque no es solo tener un buen cuerpo y una cara bonita, es más que eso, es poder dar un aporte positivo a la sociedad... Atrás de mi sonrisa, hay una historia de lucha, de superación, de un propósito, de una evolución que está ves no alcanzó. De una historia muy triste que deje en el pasado y que me llevo a evolucionar y ser la mujer q hoy por hoy soy.

SOY UNA MUJER TRANSGENERO y por ello muchas puertas se me han cerrado. Pero no me avergüenzo de ser quién soy... Narrando este post y entre lágrimas quiero pedirles que me ayuden a difundir este mensaje; para conseguir ese cambio que tanto anhelo en la sociedad. Lograr que haya más respeto, igualdad e inclusión y una sociedad más justa para todos, sin importar color, religión o género. Estoy agradecida a la Municipalidad de Sarmiento por dejarme sembrar mi granito de arena, por no hacer diferencia por ninguna. Felicitar a la nueva embajadora cultural de nuestro Departamento. Un año estaré cumpliendo mi rol Como Embajadora Cultural II. y les aseguro que daré lo mejor de mi.



Gracias por escucharme, gracias por tanto apoyo, gracias por tanto cariño.. Los quiero



Bárbara Olivia Pacheco