Se viene la inauguración del ensanche de la Avenida Central

Son seis carriles donde antes era un cuello de botella. Así se ve la Avenida Ignacio de la Roza desde lateral de Circunvalación hasta Hipólito Yrigoyen, cuyo ensanche los sanjuaninos ya pueden disfrutar desde hace meses cuando se abrió el tránsito. La obra debía estar terminada a principios de este año pero sufrió contratiempos y ahora finalmente está por inaugurarse.

Según dijo el secretario de Obras provincial, Jorge Deiana, en declaraciones a Radio AM 1020, “la inauguración es inminente pero queremos que esté todo en condiciones”. Subrayó que ya no quedan cables aéreos y solo se ven las luminarias y los árboles, se aprecia “una avenida moderna donde se han soterrado no menos de 60 kilómetros de cañerías para que la avenida se renueve no sólo en los superficial sino también en lo subterráneo como cloacas, agua y gas, además de instalaciones de fibra óptica y energía más el canal Valdivia”.

El funcionario explicó que las obras de la Avenida Central están terminadas y el Gobierno Provincial está usando la garantía con la empresa Milicic entre la recepción provisoria y la definitiva, reparando los trabajos que en el Ministerio de Infraestructura consideran deficientes.

“Estamos haciendo retenciones debidas y avaladas por el pliego licitatorio, eso está en proceso con descuentos económicos y buscando que el Estado sea resarcido de algunos defectos por parte dela contratista”, dijo Deiana sobre las sanciones a la empresa bonaerense.

En septiembre de este año se conoció que Milicic había sido sancionada por el Gobierno de San Juan por no cumplir en tiempo y forma con el contrato de construcción del ensanche, respecto de terminaciones mal logradas por ejemplo. Se vio gran molestia oficial por la situación de una de las obras más simbólicas que encara la provincia con fondos propios y que se inició en junio de 2017 con un plazo de 18 meses que vencieron a principios de este año. Ahora está en preparativos la segunda parte que se extiende hasta Rastreador Calívar.