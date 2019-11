La triste historia de la mujer con cáncer que se encadenó en Capital

En la mañana de este miércoles Elisa Sánchez se encadenó en la puerta de su domicilio en Capital para evitar el desalojo ordenado por la Justicia. El problema, según asegura la vecina de Villa del Carril, es que un abogado presuntamente habría estafado a la familia elaborando un acta falsa en complot con otros funcionarios. “Este es único bien que tenemos, y ese abogado se quiere quedar con la casa de una mujer con cáncer y cuatro niños, el abogado en cuestión que hizo la sucesión de la casa es Eduardo Villalobo, él presentó la documentación falsa como que esta casa no está habitada y la usaba para comercio o alquiler por eso levantó una carta de inembargabilidad” sostuvo mientras varios vecinos se sumaban al reclamo de justicia.

Luego según atestiguó Sánchez “mi abogado actual el Dr Fiorentino Nicolás, hizo todas las presentaciones habidas y por haber y se ha demostrado que esa acta es trucha, pero el juez siguió y mi abogado no lo ha podido para” dijo sobre un desalojo que hasta ahora es inminente por orden del Juez Carlos Fernández Collado del 5to Juzgado Civil. Hasta el momento el abogado envuelto en la polémica (Eduardo Villalobo) no quiso dar declaraciones al respecto y tanto la mujer como sus hijos permanecen en una vivienda custodiada por vecinos que solo dejan pasar a los medios y quienes encabezan las negociaciones para consensuar el desalojo.

En dialogo con Tiempo de San Juan, Sánchez contó parte de su historia de vida, atravesada por enfermedades difíciles, violencia de género y la posibilidad de terminar en la calle si el procedimiento judicial sigue su curso normal. Además de su lucha contra el cáncer de mama, Elisa tuvo que encarar junto a su familia el difícil proceso de tener a un familiar adicto a las drogas. Ya que su propio hermano entró en una dura depresión cuando murió su madre y cayó en el consumo como forma de consuelo. Por suerte en estos momentos se encuentra realizando un tratamiento en la provincia de Buenos Aires a cuidado de un familiar que acompaña al joven.

Además la mujer que trabajó muchos años como lavadora de autos afirmó que “tuve que salir a traer el pan a la casa para cuidar de mis 4 hijos, ya que mi ex pareja era una persona violenta que me golpeó por 8 años, pero por suerte pude salir de eso y me separé porque ya no se podía vivir más así” dijo y agregó que “pero ahora incluso con mi enfermedad tengo que salir a ponerle el pecho a las balas porque no tenemos otro lugar donde vivir, y yo no voy a permitir que mis hijos terminen en la calle” sostuvo.