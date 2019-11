Un abogado sanjuanino, una cajera, y un error que va camino a la estafa

Equivocarse es de humanos, pero hay ciertos errores que son fulminantes si no se presta la debida atención. A una cajera sanjuanina le sucedió algo insólito y desagradable en su trabajo cuando le cobraba por débito a un cliente una importante suma. El hombre de profesión abogado había realizado una compra de $28.000 en diferentes artículos y a la hora de pagar utilizó el debito como forma de remuneración. Pero la cajera no prestó atención y tampoco estaba informada con que el límite que tiene el sistema de posnet, que es de 25.000 pesos. Por lo tanto, a la hora donde la maquina emitió el ticket la suma no se computó y marcó como error.

La cajera no pudo advertir este inconveniente y le hizo firmar el papel al abogado, quien después de rubricar se marchó rápidamente. Ahora cuando llegó la hora de hacer la caja, a la empleada le faltaban 28.000 pesos en sus arcas, a lo que el supervisor llamó inmediatamente la atención produciéndose una situación de tensión en la importante cadena de supermercados.

Luego, y como el abogado es cliente del hipermercado, desde el comercio se comunicaron con él para informarle el error y el hombre respondió que estaba en una fiesta y que no querían que lo molestaran. Al otro día volvieron a llamar y ya no contestaba el teléfono, y luego directamente bloqueo las llamadas provenientes del supermercado. Otros empleados intentaron comunicarse con él y cuando pudieron dar con su paradero, el abogado les pidió que dejaran de llamarlo mostrando su indisposición para ayudar a la cajera que ahora tendrá que hacerse cargo de la situación.

La cadena en cuestión es el Híper Libertad, donde no solo venden mercadería sino electrodomésticos, ropa y otros bienes que podrían haber sumado rápidamente 28 mil pesos. Pero como el hilo siempre se corta por lo más fino, a lo que la cajera tuvo dos opciones para afrontar: ser despedida o enfrentar una suspensión por 15 días sin goce de sueldo. Esta última fue la opción en medio de un contexto de desempleo que agobia al país. Y además ella será quien se tiene que hacer cargo de pagar los 28 mil pesos en cuotas. En tanto que del abogado nada se sabe.