Misoginia, homofobia y denuncias: los antecedentes de la locutora violenta

Natalia Vargas, locutora de Radio Cosmos, se convirtió en noticia este miércoles luego de tratar de "negritas", "bagres" y otros calificativos a las tres candidatas jachalleras para Embajadora del Sol. El ataque a las mujeres no es el primer acto de discriminación de la mujer en la radio, ya que tiene una denuncia previa por comparar a las personas homosexuales con "un ataque zombie", lo que le valió una denuncia en el INADI.



"Y en vez de un ataque zombie es un ataque homosexual, donde todo se contagia, ya sea por moda, no sé. Pero el asunto es que nos quieren obligar a todos", dijo en 2018 Vargas en su programa de Radio Cosmos. Su forma de discriminar al aire no parece haber cambiado un año después y ahora el municipio de Jáchal también accionaría contra la mujer por sus dichos xenofóbicos y misóginos contra las tres jóvenes que se presentaron como candidatas.

En las redes sociales Vargas también se despacha continuamente contra el feminismo, el colectivo LGBT y otras minorías. En muchas publicaciones se refiere al colectivo feminista como "feminazis".

La denuncia completa de Equalis contra Natalia Vargas

🗣️⚠️DENUNCIA A RADIO COSMOS POR DICHOS DISCRIMINATORIOS CONTRA LA COMUNIDAD LGBTIQ+

“Está bien que lo quieran hacer con leyes, que se yo, pero no nos persigan, no nos acosen como personas heterosexuales. Si nosotros estamos obligados a aceptarlos, ellos también están obligados a aceptarnos a nosotros por nuestros gustos y por nuestra manera de llevar la vida. No nos pueden estar intentando convertir a todos. ¿Sabés lo que parece esto? Un ataque zombie. Y en vez de un ataque zombie es un ataque homosexual, donde todo se contagia, ya sea por moda, no sé. Pero el asunto es que nos quieren obligar a todos.”

Hace un mes, estos dichos fueron arrojados al aire por la productora de Radio Cosmos (93.5, San Juan) Natalia Vargas. Junto con Andrés Zarzuelo, en su programa matutino, ambos dedicaron alrededor de 15 minutos a vulnerar cada uno de los derechos adquiridos por la comunidad sexo-diversa en las últimas décadas.

En este programa se pudo apreciar no un desconocimiento de las leyes vigentes, sino una falta de respeto y un odio dirigido hacia las identidades sexo-diversas. El relato, que pretende ser una imposición de una verdad absoluta que toda la audiencia debería aceptar, comienza haciendo un repaso por la supuesta historia de la homosexualidad.

Según lxs conductorxs, en un comienzo se “aceptaba” que los gays fueran restringidos al ámbito de la cultura, porque se toleraba que estas fueran personas con “sensibilidades específicas” y “tendencias sexuales ambiguas llevadas al extremo”. Luego también se aceptó que fueran homosexuales “los peluqueros de barrio”. Pero el mayor escándalo para quienes estaban delante del micrófono resulta el hecho de que hoy se encuentre homosexuales por todas partes, no recluidos. Por ejemplo, besándose en las plazas.

Ambxs se quejan de que los gays se manifiesten en ámbitos públicos. Y comparan la visibilización de parejas no heterosexuales con el delito de exhibicionismo: “Es lo mismo que si yo me saco el miembro viril y se lo muestro a todo el mundo en la plaza 25 de mayo.” Se preguntan al aire también, por qué la policía no interviene ante estas situaciones, lógicamente buscan represión y censura.

Luego se dedican a hacer una analogía muy poco inteligente entre un ataque zombie y el “ataque homosexual” que estamos atravesando, alegando que quienes forman parte de la comunidad sexo-diversa “obligan” a las personas heterosexuales a “convertirse”, o las “contagian”.

Quienes conducen el programa luego comienzan a barajar teorías conspirativas, suponiendo que la Argentina estaría mejor si fuera invadida por terroristas islámicos, ya que acabarían con estas “tendencias homosexuales”. Suponen también que las personas se convierten al Islam porque repudian las mismas tendencias. Por lógica, lxs conductorxs están posicionando a la homosexualidad como la causa de todos los males, incitando el odio hacia estas comunidades, como si fueran la causa del avance del terrorismo en Occidente. Bastante extraño es que hagan referencia al terrorismo, cuando lxs mismxs conductorxs son quienes alegan que “hay que meterle una bomba a Clarín”.

Más tarde, Vargas comenta que toda esta situación también depende de la crianza de lxs chicxs, porque ella “no le enseña a sus hijas a discriminar”, simplemente les enseña a diferenciar que el cerebro de un hombre y una mujer son distintos, y que una chica trans no es una mujer: “Nosotros somos hombre o mujer, vos te podés vestir de hombre o mujer, pero vos vas a seguir siendo un hombre y yo voy a seguir siendo una mujer. Podés operarte y hacerte una vagina y yo me puedo hacer un pene, pero yo voy a seguir siendo una mujer porque nací mujer y eso no se saca.”

Aeqaulis Cultura Diversa manifiesta su total repudio hacia los dichos homo-lesbo-transodiantes de estxs conductorxs radiales. Estas acusaciones dejan ver algo que no es ignorancia sino una total falta de respeto hacia las leyes existentes en materia de derechos humanos, en especial los de la comunidad LGBTIQ+, y hacia derechos adquiridos colectivamente en torno a la comunicación como un derecho humano y como un servicio de interés público.

Rechazamos la completa impunidad con la que se presentan estas personas delante del micrófono, sabiendo que cargan con la responsabilidad que trae consigo el ejercicio de la comunicación social, que hace años está amparada bajo normativas y paradigmas que velan por el respeto a las identidades no heteronormativas.

Rechazamos también el tratamiento estereotipado de los roles de género, como si nuestra biología marcara nuestro destino. Rechazamos el señalamiento de las identidades sexo-diversas como delictivas, como susceptibles de ser recluidas, como causantes del terrorismo a nivel mundial. Y por último rechazamos la falta de Educación Sexual Integral, que ha quedado relegada al ámbito familiar, donde en muchos casos (como en el que aquí presentamos) se evidencia la reproducción de prejuicios discriminatorios hacia quienes habitan identidades no heteronormativas.

Por todas estas razones, a nombre de nuestra asociación civil, realizamos un reclamo en la Defensoría del Público, organismo que ratificó nuestros cuestionamientos al programa de radio, al concluir que “construye un discurso violento que pretende juzgar y deslegitimar ante las audiencias determinadas identidades y orientaciones sexuales". La semana pasada, la misma Defensoría nos informó que mantuvo comunicación con la radio, que le transmitió nuestro reclamo y le propuso a la emisora mantener una reunión con la finalidad de dialogar en profundidad sobre las cuestiones surgidas, los derechos de las audiencias y las pautas normativas vigentes en materia de trato igualitario y no discriminatorio. Si bien la radio anunció que declinaría la convocatoria, estamos esperando su respuesta escrita para avanzar por estos medios.

A su vez, denunciamos esta situación en el Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo (INADI), y con el acompañamiento de la abogada Fabiana Salinas abrimos una causa civil que está en curso.

Esto no solamente significa un pisoteo deliberado de los derechos de las personas sexo-diversas, sino también de lxs profesionales de la comunicación, ya que menoscaba el ejercicio del periodismo como una actividad de promoción de los DDHH, que debe realizarse con suma responsabilidad y tacto. Y sobre todo significa una burla a todxs (cualquiera sea nuestra identidad de género u orientación sexual) quienes formamos parte de la audiencia y esperamos encontrar delante del micrófono a personas formadas profesionalmente para contribuir a la construcción de una sociedad plural y respetuosa por la existencia y la habitabilidad de todas las identidades y cuerpos.