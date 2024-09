Viruela del mono: todo lo que se sabe del caso sospechoso en San Juan

En San Juan se conoció en las últimas horas que se estudia un caso sospechoso de viruela del mono , una afección que tiene en alerta al mundo, Se trata de un hombre, de más de 50 años de edad, que permanece internado y aislado en un cuarto mientras se controla su evolución que es buena. Sus contactos cercanos, alrededor de siete personas, fueron notificados de que deben estar atentos por si ellos presentan algún síntoma. Mientras, se esperan para la semana próxima los resultados para confirmar si es o no viruela del mono, ya que se enviaron las muestras del sanjuanino al Instituto Malbrán. Si se confirma será el primer caso en la provincia, no obstante, importado, ya que el paciente estuvo de viaje, más precisamente en Centroamérica.

Por otro lado, dijo para llevar calma, hay que tener presente que "San Juan no es un territorio de circulación autóctona de este virus, sino que los casos van a ser casos importados, de personas que han viajado y que han tenido contacto con casos confirmados, ya sea en el exterior o en provincias del país donde está circulando, que ya sabemos todos cuáles son, que son Buenos Aires, Río Negro, Santa Fe, Corrientes y recientemente un caso en Mendoza".

Bertoni explicó que en principio, la viruela del mono es un virus que circula desde hace algunos años como una zoonosis inicialmente transmitida de animales al ser humano y posteriormente pasó a ser, a partir de la modificación genómica viral, una infección de transmisión interhumana. El 16 de agosto, se emitió una alerta nacional a partir de la alerta internacional de la OMS para que en las provincias estén vigilantes ante la aparición de casos sospechosos.

"El caso que se ha detectado en la provincia de San Juan es un caso sospechoso de viruela del mono, no es un caso confirmado. Se han tomado las muestras, que están ya en viaje al Instituto Malbrán, que es donde se hace la detección por sí o por no, para confirmar o no la posibilidad de que este paciente cursa una viruela símica", dijo.

De acuerdo a los datos que dio la funcionaria, el paciente llegó del exterior (no dio mayores datos). "Durante la semana pasada presentó síntomas, el día viernes de la semana pasada, y consultó oportunamente, y dado que se fueron sumando los síntomas y se fue dando la posibilidad o la sospecha clínica de los facultativos que lo estaban asistiendo, el día lunes se emitió la notificación, se tomó la muestra y el día martes salió la muestra para Buenos Aires".

Este resultado es crucial para conocer si hay o no viruela símica en San Juan y demorará aproximadamente una semana en conocerse.

"El paciente es un adulto de sexo masculino, que no tiene otras comorbilidades y que está cursando una infección afortunadamente con buena evolución clínica, sin complicaciones al momento", precisó.

¿Esta persona puede contagiar a otra? "Sí, mientras sus lesiones de piel estén activas. Activas se dice hasta que no hayan curado, no haya caído la costra y no haya re epitelizado, porque típicamente la erupción de esta infección ocurre con lesiones de tipo vesícula, que contienen un líquido claro similar al agua, que es un líquido ceroso, posteriormente cambia el color, se pone como purulento, como pus, y posteriormente se forma una costra que al caer cura, re epitelizando, formando piel sana sobre la lesión. En ese momento decimos que está completamente solucionado, curado el paciente y ya no contagia", explicó.

La médica comentó cómo se manejaron con los contactos de esta persona. "Cuando se detecta un paso sospechoso, hasta que se confirme o no la infección, lo que se hace es aislar al paciente en una habitación individual y también se identifican los contactos que haya tenido este paciente desde cinco días antes del inicio de los síntomas y durante sus síntomas para también ponerlos en antecedentes y que hagan el automonitoreo de síntomas y ante el primer síntoma contacten también con los profesionales de la salud".

Bertoni afirmó que son no más de siete personas las que están en esta situación. Y destacó que "no se aíslan, los contactos es importante aclarar, hay que alejarnos de lo que fue COVID, el manejo es absolutamente diferente, los contactos no se aíslan, a los contactos simplemente se los identifica y se les pone sobre aviso para que estén atentos y hagan el automonitoreo de síntomas, eso es con su vida normal. Ante la aparición de algún síntoma contacte le deben consultar para que el médico evalúe si puede ser o no puede ser y si hace falta algún estudio al respecto".

¿Cuáles son los síntomas de la viruela del mono?

Bertoni recordó sobre los síntomas de la viruela del mono que "esta infección comienza con síntomas generales parecidos a los de cualquier infección viral, son fiebre, dolor intenso de cabeza, cefalea, dolores musculares, mialgias, pueden inflamarse algunos ganglios en algunas regiones del cuerpo, adenomegalia y concomitante a la aparición de estos síntomas o dentro de los seis días de aparición de estos síntomas generales aparece la erupción que tiene las características que recién mencioné, que es vesicular".

Esto se da en cualquier edad a cualquier persona, en los casos notificados confirmados en Argentina, el promedio de edad es de 35 años con un rango entre 20 y 49 años aproximadamente, sin afectar todavía a niños, no hay casos pediátricos.

¿Es una enfermedad mortal? Es una enfermedad que puede evolucionar sobre todo en algunos grupos de riesgo hacia las formas graves y la mortalidad, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos, en niños pequeños y en embarazadas, esos serían los grupos de riesgo para esta infección. En Argentina no hay fallecidos durante este año 2024.

Bertoni, como recomendación a los sanjuaninos pidió principalmente que no entren en pánico: "nada que ver con COVID, estamos en una infección completamente diferente a COVID", subrayó, ya que las maneras de contagio se basan en el 95% de los casos en contacto piel a piel y muy estrecho.