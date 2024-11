Un sector de los médicos de San Juan busca pagar menos impuestos ante la falta de acuerdo con obras sociales

La propuesta se encuentra en su etapa inicial. El propósito de ACLISA es mantener una reunión con el ministro de Salud, Amilcar Dobladez, para compartir el panorama actual de la salud privada, que sigue complejo, y también proponer la excepción del pago de Ingresos Brutos. Al respecto, Rodríguez explicó: “Es un paso que creemos importante porque los valores se dan de forma considerable y una manera de no aumentar los egresos sería bajar el costo y una de las formas es liberarnos de algunos impuestos”.

Según indicó el profesional, esta situación ya existe en otras provincias como Mendoza y Santiago del Estero, y la intención es que San Juan se sume. El argumento es que no solo cobran menos de lo que consideran deberían estar cobrando, sino que con el pago de impuestos lo que les queda de bolsillo es cada vez menor. Con la excepción de aportes se busca evitar que se continúe deteriorando la salud privada y el rol de los médicos.

Si bien no hay fecha confirmada para la audiencia, los esfuerzos de ACLISA están puestos en no bajar los brazos y conseguir el apoyo del Ejecutivo provincial para alivianar la carga impositiva que tiene los profesionales.

Esto se da en el marco de una profunda crisis que está atravesando la salud privada. Rodríguez sostuvo que la demanda continúa siendo baja, sobre todo en lo que es quirúrgicos; mientras que los costos son cada vez más elevados, sobre todo en medicamentos y descartables.

“Los hospitales están sobrecargados porque mucha gente con obra social prefiere ir a hospital y no hacerse atender en la parte privada por el costo. Eso lo venimos notando y cada vez más”, finalizó el presidente de ACLISA.