La dura crisis del sector de salud privada explicada por el director del Sanatorio Argentino

Buteler, de larga trayectoria médica, afirmó que actualmente "se deteriora la salud privada y repercute fuertemente sobre la comunidad. Los hospitales públicos están colapsados".

Luego dio una explicación pormenorizada sobre la crisis del sector: "Los costos se han ido muy alto en cuestiones de tecnología y aparatología que con el dólar se ha ido para arriba. Ahora también tuvieron un aumento importante los descartables y medicamentos. Nosotros teníamos que financiar todo porque dábamos el servicio hoy y lo cobrábamos a los 60 o 90 días. Terminanos deteriorando la parte económica. También las paritarias. Los salarios no son acordes a las prestaciones de los ingresos".

En ese sentido, apuntó a la Obra Social Provincia, por un lado, y al aumento desmesurado de la luz, por otro: "En San Juan particularmente, la obra social provincial es la generadora de la mitad de la salud privada de la provincia. Ellos que tienen un costo por debajo de lo que corresponde, uno tiene que subvencionarse con otras prepagas que eventualmente también tienen problemas". Además, "no sabes lo que significa el presupuesto en energía. Una institución de salud tiene que estar en actividad las 24 horas de los 365 días del año. Nos han triplicado los costos. La boleta vino a 20 millones de pesos. Ha ido aumentando progresivamente. Es una locura".

No obstante, "la calidad de la atención es fundamental, si no das medicina con calidad estás haciendo daño. Cuando querés restringir calidad, algo va a salir mal. Si no damos calidad, cerramos las puertas. Pero, no anticipa cierres masivos: "Siempre soy optimista. Creo que esto se va a solucionar. Hay que tomar medidas ahora para paliar la crisis. Los que cierran, cierran porque no les dan los costos".

¿La manera de resolver la situación? "Que se resuelva la cuestión de la Obra Social Provincia. Financieramente hay que dar un apoyo. Hay muchas herramientas desde el punto de vista impositivo, desde el punto de vista de farmacia. Tratar que las instituciones tengan sus farmacias y se facturen mutuamente. Se puede cobrar en menos tiempo". Asimismo, "el problema de las prepagas no tiene por qué impactar en las instituciones de salud. Quieren que repercuta sobre nosotros, que no estamos ni en la conversación. Nos regulan las prepagas. Hay prepagas que nos han dicho 'no les aumentamos a ustedes'".

Finalmente, comunicó que tuvo charlas con el ministro de Salud de San Juan, Amilcar Dobladez, y que el funcionario le manifestó que "está viendo de qué manera vuelve a la salud privada porque ellos están colapsados. Hay gente que tiene prepaga y va al hospital pública".