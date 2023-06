Un sanjuanino, candidato a ganar el premio a "Mejor maestro del mundo"

Ahora, el profesor de Filosofía que da clases en el último año del secundario está entre los candidatos para ganar el premio que reconoce al mejor docente del mundo.

federico cánovas 2.jpg

Cánovas, habló con Tiempo de San Juan e hizo un repaso por su carrera docente y reveló cuál es su secreto para logar que sus estudiantes adolescentes se involucren y se interesen.

"Yo comencé mi carrera docente por el año 2012. Me había recibido en 2004 y cuando empecé a trabajar en nivel secundario me gustó mucho compartir con los adolescentes, los jóvenes y ver lo que va surgiendo en las clases, la inquietud de los chicos me fue motivando", aseguró el profesor que hoy da clases en el Colegio Provincial Concepción (de la capital), el Carlos Pellegrini (Santa Lucía), el Capitán de Fragata Carlos María Moyano (Rawson), el Enrique Mosconi (Rivadavia) y el José María Torres (Pocito).

La inquietud de los adolescentes es una de las cosas que motiva a Federico para seguir dando clases y admite que lo enorgullece ver cómo han progresado y cómo se interesan en los proyectos solidarios que organizan juntos.

federico cánovas 3.jpg

"Todo comienza con darles protagonismo. Yo trato de que ellos sean parte y fuente de lo que proponen, de entusiasmarlos a que piensen y que vayan animándose a diseñar propuestas y den respuesta a sus propias problemáticas", reveló. Esa es la clave, para el profe, para lograr que los chicos se entusiasmen con las clases. Reconocer cuáles son sus intereses o qué los preocupa para, a partir de ahí, elaborar proyectos que los hagan sentir protagonistas.

Así fue que nació la primera intervención solidaria de Federico junto a sus estudiantes, en el año 2016 cuando detectaron la gran cantidad de embarazos adolescentes en toda la provincia.

El proyecto "Baby Sueños" consiste en invitar a chicas estudiantes que estaban embarazadas o tenían bebés para poder ayudarlas. "Me acuerdo que una estudiante trajo la idea de armar con cajas de bananas la cajita donde ponen las cosas del bebé. Las hicimos con tela, las forramos, todo colaborativo, y así se las regalamos a las estudiantes embarazadas", explicó Federico. Pero la ayuda, trascendió lo material para también pasar a brindarles contención.

"Nos parecía ayudarlos desde el lugar material pero también desde la importancia de motivarlos y decirles que los acompañamos, que queríamos que sigan estudiando y el apoyo de los compañeros para darles las tareas y que no dejen de estudiar", aseguró el docente de Filosofía.

Este fue el primero de los muchos proyectos que encabezó el docente y que hoy lo tienen entre los nominados para el premio Global Teacher Prize. En agosto, un importante jurado internacional elegirá al ganador y el sanjuanino es gran candidato a quedarse con el galardón.