¡Un cochino total!: cuál es el signo más sucio de todos

Estas personas no entienden de darse una ducha, limpiar los pisos y objetos de su casa. A ellos les da igual asistir a una reunión con zapatillas mugrientas. Está en su naturaleza ser así y no cambiarán por nadie, por más que se lo pidan. Son dos signos :

cochino.jpg Cochino. Dos signos del zodíaco integran la lista de los más sucios.

1- ARIES

Ellos son todo lo contrario a alguien coqueto. Jamás le prestaron atención detenidamente a detalles en la ropa o looks para salir de casa. Como aman estar al aire libre no miran jamás adonde pisan. No les gusta ser el centro de la fiesta y por tal motivo no se preocupan por cómo lucirán. Dejan la ducha para más tarde o dentro de un rato y se olvidan de hacerlo, prefieren dormir. Incluso no son de los que les guste ir a la peluquería o gastar dinero en perfumes.

2- TAURO

Suelen abandonar su propia apariencia porque son dueños de un encanto natural, con una personalidad magnética. Esto hace que lo exterior quede en un segundo plano. Para ellos, una cosa tapa la otra y no así su imagen.

3- LEO

Siempre ponen excusas con tal de no darse un buen baño y ni hablar de lavar la ropa como corresponde la ropa. Y todo tiene un por qué: se la pasan en piletas durante el verano y en invierno porque hace frío. El tiempo pasa rápido y se olvidan que deben higienizarse.

