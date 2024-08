Tragedias laborales: historias de sanjuaninos que murieron trabajando

Manipular un esmeril no era algo a lo que el operario estuviera ajeno, ya que había realizado este trabajo durante años. Sin embargo, la suerte no estuvo de su lado y terminó con el cráneo destrozado en ese taller ubicado en sobre Ruta Nacional 20, en el kilómetro 3. Luego se supo, de boca de los fiscales, que Rojas no tenía medidas de seguridad que tal vez podrían haberle salvado la vida.