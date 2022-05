Tity, el joven que creció en un asentamiento y vende pizzas para impulsar su "Cumbia 412"

Un grupo de chicos -algunos con guardapolvo y camino a la escuela- se detienen en su casa para saludarlo y pedirle una foto. Matías, el pibe que en 2018 rapeaba en los alrededores del Teatro del Bicentenario, ahora es todo un suceso para los vecinos del Barrio Colón. Allí vive desde hace un par de años, después de haber crecido en el asentamiento Los Algarrobos. Allí es donde descubrió su conexión con la música, donde compone sus canciones, donde nace su anhelo de llegar lejos con su " Cumbia 412". "La gente juzga, pero no sabe todo el trabajo y sacrificio que hay detrás de esto. No me enojo por las críticas, yo sigo para adelante, porque es mi sueño y el de toda mi familia", expresa el protagonista.

Matías es el joven que esta semana saltó a la fama en San Juan por el videoclip que grabó en distintos rincones de Santa Lucía . El video suma 80.000 reproducciones en la plataforma de Youtube y distintas páginas de Facebook. Es el segundo (el otro es Chamakito) que lanza bajo su nombre artístico: " El Tity ". "Hay mucho esfuerzo y apoyo de la familia. En uno de los videos aparece una Renoleta que me prestó el vecino, que se prendió y me ayudó. Y hay muchos lugares de Santa Lucía, que es mi lugar y es lo que quiero mostrar siempre. Yo soy de barrio y eso nunca se olvida", agrega el pibe.

Mis letras hablan de la realidad, lo que se vive en la calle y mis experiencias Mis letras hablan de la realidad, lo que se vive en la calle y mis experiencias

Como el propio movimiento, Matías se inició en el mundo del rap en las entrañas de la calle. Leyendo, escuchando otros artistas y entendiendo los beat (parte instrumental del rap; consiste en la melodía y percusión), empezó a improvisar con sus amigos en la cuadra del barrio y luego en el Parque de Mayo. Esa afición la trasladó a su habitación, donde se hasta el día de hoy se encierra por horas para crear música y componer.

"Los videos salieron ahora, pero le vengo metiendo desde hace cuatro años. Rapeo desde muy chiquito. Arranqué de intruso en la calle y me fui metiendo cada vez más. Hasta que decidí lanzarme como cantante y con el apoyo de mi familia lo estoy logrando. Todas las letras son mías, el estilo y el beat también. Es todo un proceso que se llevó adelante con mucha humildad", dice el joven.

c36a7516-8a41-486a-85ed-e7e5cfb18791.jpg

Y así nació la "Cumbia 412", el género que empezó a impulsar con pocos recursos. Para grabar sus videoclips tuvo que salir a vender las prepizzas que hacía su mamá. Su papá Pedro, quien trabaja de albañil, también colaboró con algunos pesos. También hubo respaldo de sus tíos y primos. Toda una familia movilizada por su sueño: "No es hacer un tema en dos días, es todo un trabajo. No es fácil. Para uno de los videos salí a vender prepizzas para juntar plata. Estoy empezando desde abajo y sé que todo se puede".

"Me gustaría grabar con L-Gante, es un pibe de barrio como yo" "Me gustaría grabar con L-Gante, es un pibe de barrio como yo"

El Tity también va a la escuela. "Si no hay estudio, no hay música", le dijeron en su familia y lo viene cumpliendo al pie de la letra. Incluso su historia con la música tiene algo que ver con lo que padeció en clases. Nació con la misma enfermedad que Lionel Messi: un déficit de la hormona del crecimiento que limitaba su desarrollo y provocaba un constante bullying por parte de algunos compañeros, por el que muchas veces llegó llorando a su casa. Pero lo salvó la música, confiesa. "Tenía 15 años y los huesos de un niño de 11. Fue muy duro porque se burlaban mucho de él", cuenta su mamá. "Por eso me enfoqué en la música y no en el fútbol, como lo hacían los chicos de mi edad", agrega el protagonista.

bc827669-325f-456b-a6de-abbe865b8658.jpg

Matías ya dejó atrás esa dura etapa. Dice que aquellas críticas que sufrió en su infancia lo transformaron en un chico fuerte, que no le teme al qué dirán. Reconoce que su música puede no gustarle a una parte de la sociedad, pero asegura que no será un impedimento para perseguir sus objetivos. "Quiero ser músico, estudiar, llegar a Buenos Aires, poder ayudar a mi familia, que tanto hace por mí. No le doy importancia a la mala onda, no soy rencoroso. Yo esto lo hago de corazón. Es muy difícil salir de la provincia, llegar, pero voy a lograrlo", cierra.

La historia detrás del fenómeno: Titi, el pibe de la Cumbia 412

De San Juan para el mundo

La próxima semana lanzará su carrera en Perú y Bolivia, donde brindará una serie de entrevistas por radio y tevé. Actualmente lo representa la oficina Sens Récords Músic SL y su mánager, El Galle, será quien lo impulse en el mundo de la música.