Sanjuanina casi quedó ciega después de un alisado en el pelo: "Ruego sanarme"

La protagonista es la proteccionista de animales Ana Avellaneda. "El 3 de marzo me hice un alisado, siempre me lo hago, pero esta vez lo sentí diferente. En el momento el cuero cabelludo estaba ardiendo y al otro día al levantarme me di cuenta que tenía la visión borrosa. Pensé que sería una molestia temporal pero no fue así. Pasé mis peores días, fue una pesadilla, veo borroso ya hace más de 10 días", escribió en Facebook.

Avellaneda ahondó en los problemas que tuvo. "Fui a una clínica, donde agradezco la atención rápida del médico oculista, aunque después fui al hospital a que me hicieran tomografía y resonancia (pedido urgente del médico) y en resumen ni les importó, no me quisieron atender por la obra social. En fin, logré pagar particular los estudios gracias a mi mamá (tuvo que pagar 30 mil pesos) y no se encontró nada en el cerebro, gracias a Dios. Ellos insistían que no era por el formol. Logré que me viera mi oculista y gracias a mi tía (que me acompañó en todo momento) me medicaron. Estoy con corticoides y vitaminas, tengo que estar tranquila, pero a veces imposible porque se me pasan mil cosas por la cabeza porque no puedo escribir, ni manejar, ni trabajar", señaló.

"Ruego sanarme, ruego volver a mi vida normal. Tengo hijos, animales, ayudo y alimento animales de la calle, hago colchones para mascotas (no puedo usar la máquina de coser) y si no trabajo no puedo seguir ayudando. Sé que todo es paciencia. Les cuento lo que me pasó, para que tomemos conciencia de ciertos productos como el formol, que casi me dejó ciega, y no se lo deseo a nadie lo que pasé y lo que estoy pasando. Lo que deseo es volver a mi vida normal,a la vida que elegí,cuidar a mi familia,cuidar lo mío,trabajar y seguir adelante", cerró.