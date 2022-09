Quién es Dandara, la sanjuanina que estudia artes escénicas y conquistó a Montaner con su voz

WhatsApp Image 2022-08-31 at 11.03.37.jpeg Dandara junto a Ricardo Montaner durante las audiciones a ciegas

Dandara estudia artes escénicas en Buenos Aires, pero no lleva mucho tiempo viviendo en la “Ciudad de la furia”, ya que se mudó recién en el 2021 persiguiendo su sueño, por lo que comenzó a estudiar Artes Escénicas en “Otro Mundo”, la academia de Cris Morena. “Vine a Buenos Aires el año pasado, pero toda mi vida viví en San Juan, toda mi familia es de ahí. Soy sanjuanina, me considero sanjuanina siempre, es el lugar que me vio crecer”, comenta.

Un dicho muy común entre los sanjuaninos es que es un pañuelo, nos conocemos entre todos, y Dandara da fe de ello. "A Andrés (Cantos) lo conocí en el programa y es un amor. Con Emi (Soler) ya nos conocíamos porque éramos vecinas cuando éramos chicas", comenta entre risas. Entre los tres representan a San Juan y comenta que son un grupo muy unido, disfrutan pasar tiempo juntos e incluso tienen conversaciones o hacen bromas que solo ellos entienden. "Con Emi la otra vez nos estábamos riendo de unos audios y los demás no entendían mucho, hasta que le dijimos que eran audios de San Juan”.

image.png Dandara con Emi Soler

Pasar por un programa como es La Voz Argentina genera mucha exposición que resulta positiva para quienes anhelan vivir de la música. En su caso particular, Dandara señala que todo lo que está viviendo desde que inició el rodaje ha sido una locura. “Nunca soñé algo así”, remarca. Pero también señala que estar en La Voz significa mucho tiempo invertido, esfuerzo, dedicación y práctica. “Estamos con esto hace meses, la gente veía las grabaciones mucho después, pero la verdad es que dos semanas antes del programaba estábamos todos los días en el canal, con pruebas de sonido, vestuario, maquillaje, sinceramente todo un mundo. Son muchas cosas nuevas y por ahí es un shock lo que se vive en poco tiempo, pero es un grupo humano re lindo”.

WhatsApp Image 2022-08-31 at 10.17.37.jpeg

Si bien admite que al principio sentía más la presión, los nervios y el efecto de los comentarios en redes, ahora se está enfocando en disfrutar. Y ese disfrute se le nota en el semblante. Incluso en la última presentación que tuvo, cuando el público la eligió para seguir en el programa, Lali señaló que la veía enamorada. “Lo estoy disfrutando mucho más, y trato de alivianarme. Estoy contenta con todo lo que está pasando, enamorada de todo lo que me está pasando, pero no, no estoy saliendo con alguien”, dijo entre risas.

WhatsApp Image 2022-08-31 at 11.04.25.jpeg

Sobre su futuro, si bien está en la meta el recibirse, Dandara tiene un objetivo claro: producir su propia música. Comenta que desde que está en el programa ha tenido la oportunidad de hablar con varios productores musicales. “Tengo planeado hacer mi música y sacarla, eso principalmente lo quiero hacer hace un montón. Incluso había comenzado a producir mis canciones y quedé en el programa, por eso lo suspendí, pero es lo que pretendo hacer una vez que termine esta maravillosa etapa”, finalizó la joven.