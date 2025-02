¿Qué significa que el asteroide 2024 YR4 haya disparado el protocolo de defensa planetario?: la explicación de un experto sanjuanino

El sanjuanino Cristian Martínez, doctor en Astronomía, investigador del CONICET e integrante del Observatorio Astronómico Félix Aguilar, aceptó la invitación de Tiempo de San Juan para aclarar la situación y no generar alarma de la necesaria.

“Lo importante es que existe un protocolo para saber qué hacer ante la aparición de este tipo de cuerpos”, fue lo primero que destacó el especialista.

Siguiendo con su explicación, el astrónomo indicó: “Desde los años 60, donde se produjeron las primeras exploraciones espaciales, existen proyectos de seguridad planetaria que con el tiempo fueron creciendo en inversión, en tecnología y en desarrollo a nivel mundial. Estos proyectos de defenso investigan y monitorean diferentes cuerpos que pueden ser peligrosos para nuestro planeta y la forma de contrarrestarlos”.

WhatsApp Image 2025-02-06 at 16.25.44.jpeg

“Esto fue noticia ahora por ser la primera vez que se activa el protocolo ya que, frente a los últimos estudios, el asteroide está ubicado dentro del nivel 3 de la Escala de Turin, la cual clasifica el riesgo de impacto que puede tener un objeto. Se extiende de 0 al 10, donde 0 y 1 representan prácticamente 0 probabilidad de impacto y 9 y 10 la probabilidad más alta y preocupante”, agregó Martínez.

Reforzando la importancia que tiene la existencia de un plan internacional, el también miembro del CONICET dijo: “Es bueno que haya un protocolo. Yo me asustaría si la noticia hubiese sido que saltó la alarma por un asteroide y no hubiese protocolo. Pero por suerte sí existe el protocolo de defensa planetaria y dice cómo actuar en función de los resultados que arrojan los monitoreos que hacen los especialistas”.

“Si ese asteroide llegase a caer en la Tierra provocaría daños menores, pero encima las probabilidades son bajas. Además, hay varias herramientas para contrarrestar tu llegada. Siempre la principal opción es desviar el curso. Este se encuentra en la franja del 2 al 4 dentro de la Escala de Turin, donde el protocolo indica que se debe prestar atención, aunque es bastante probable que con nuevas mediciones termine ubicado en la franja del 0, sin representar amenaza alguna para el planeta”, añadió el experto.

Una misión con participación sanjuanina

Martínez, que resaltó que nuevos estudios venideros ofrecerán información más certera sobre el asteroide 2024 YR4, expuso que el Observatorio Félix Aguilar tuvo participación en la misión DART, con la que la NASA logró desviar el curso de un asteroide en el 2022.

“El Observatorio Félix Aguilar fue observador del momento del impacto de la sonda y los correspondientes resultados de la misión DART (Double Asteroid Redirection Test, en castellano Prueba de Redireccionamiento de un Asteroide Binario). La NASA logró alterar la trayectoria de un asteroide principal haciendo impactar una sonda deliberadamente contra un asteroide más pequeño que orbitaba a su alrededor. Fue una de las primeras pruebas dentro de estos proyectos de defensa planetaria”, afirmó el astrónomo.

Para finalizar, e intentando ser aún más gráfico, el doctor expresó: “No hay que alamar a nadie. Los especialistas están pendientes del asteroide. El único riesgo que podría existir es que las personas que tienen que monitorear este objeto no lo pudiesen hacer por tal motivo: económico, político, sociales, técnico, cultural, etc. Eso sí me preocuparía. Es como se hubiese un incendio y los bomberos no tuvieran agua o no supieran dónde es. No tendrían forma de contrarrestarlo. Por eso lo importante con este asteroide es monitorearlo y aplicar el correspondientes pasos que indica el protocolo”.