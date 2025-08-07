Otro sanjuanino ganó un premio millonario por jugar al Quini 6

Un sanjuanino ganó un premio millonario durante el último sorteo del Quini 6.

La suerte volvió a sonreírle a San Juan: un apostador de la provincia resultó uno de los ganadores del pozo correspondiente a la modalidad “Siempre Sale” del Quini 6, durante el sorteo número 3293.

Según confirmó la Caja de Acción Social, el afortunado jugador realizó su apuesta en la agencia ubicada en la intersección de las calles Ramón Franco (sin número) y Calle 6, en Rawson.

Sus números elegidos fueron el 11, 27, 32, 41 y 45, y aunque le faltó acertar el 43 para quedarse con la jugada perfecta, su suerte fue suficiente para embolsarse $2.464.796.

El pozo fue compartido con otros participantes de distintas provincias del país, quienes también lograron cinco aciertos en esta modalidad, la cual garantiza un ganador en cada sorteo.