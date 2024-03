Las idas y vueltas para conseguir una DAI, en primera persona: "Ya no sabemos qué hacer"

Ana Sánchez está desesperada. Su hijo de 7 años necesita ir a la escuela, pero para eso debe tener el acompañamiento de una Docente Auxiliar Integradora (DAI). Después de haber intentado conseguir a esa docente a través de todos los modos posibles, su búsqueda continúa sin éxito. En ese contexto, afirma que la única salida que tiene es pagar el servicio de forma particular, pero no cuenta con los recursos necesarios. Por lo que, hasta organizó una rifa para tratar de juntar el dinero. Su problema es el mismo que se repite entre gran cantidad de padres, que afirman que sus hijos no pueden estudiar por falta de la acompañante.

“Las clases ya empezaron y mi hijo sólo puede ir a la escuela horario reducido. Ya intentamos conseguir una DAI por todos los medios, pero no lo logramos. La única solución que encuentro es conseguir el dinero y pagarla yo, pero no me alcanza la plata y esto se hace cada vez más difícil, por eso se me ocurrió hacer una rifa”, cuenta la mujer sobre lo que está viviendo con su hijito Ángel Pérez.

Según relató la mujer, el pequeño nació con sólo 8 meses de gestación y dos quistes en la cabeza. Uno de ellos afectó su vista y el otro, sus piernas. “Él tiene un retraso en el desarrollo. Su principal problema es psicomotriz, pero puede ir a la escuela y le encanta”, afirma la mujer. Bajo esas condiciones, Ángel pudo cursar el Nivel Inicial en la escuela Cecilio Ávila, de Rawson, sin asistencia, porque las docentes querían ver cómo se vinculaba con los demás. Sin embargo, ahora, al iniciar Primer Grado, surgió la necesidad del acompañamiento. image.png En enero pasado, Ana inició la búsqueda de una docente que pudiera asistir a su hijo. “Por un lado, es muy difícil encontrar una docente que quiera trabajar a través del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, porque dicen que lo que les pagan es poco. A pesar de eso, finalmente, conseguí y presenté en el Ministerio una profesora de Tecnología y otra de Educación Física que se postularon, pero me dijeron que no podían cumplir la tarea porque tienen que ser docentes de Grado”, detalló la mamá. En ese contexto, Ana detalló que, según el nomenclador, una DAI debe cobrar $213.000. Mientras que, dentro del sistema que ofrece el Ministerio de Familia, desde el organismo se paga a la docente $120.000 y el resto lo debe poner la familia. “Yo pensé que podíamos hacer el esfuerzo, pero si no consigo que docente que cumpla con los requisitos para ser aceptada, es imposible”, se lamentó la mujer. Por eso, asegura que no encuentra otra opción que contratar a la docente de modo particular. Sin embargo, la familia, que además está integrada por otros dos niños, no cuenta con los recursos. Después de haber tenido que cerrar la verdulería que tenía junto a su marido en medio de la crisis económica, ambos comenzaron a trabajar pelando cebollas para un local de venta de empandas y con ese dinero no les alcanza para vivir y solventar el gasto. “Por ahora, él ha empezado las clases sin DAI, pero sólo puede ir en horario reducido, de 13:30 a 15:30 y a las tareas que sus compañeros hacen en el resto de la jornada las tenemos que hacer en nuestra casa. Es triste y complicado”, señaló la mamá. Al tiempo que destacó que, quien quiera colaborar puede hacerlo a través de los siguientes medios: image.png En la búsqueda de la solución La compleja problemática en torno a la disponibilidad de Docentes Auxiliares Integradores se vive en San Juan desde hace años. Son repetidos los casos de papás y mamás que buscan por todos los medios posibles conseguir un profesional que acompañe a sus hijos en las aulas. En ese contexto, antes de inicio de clases, desde el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano trabajaron de modo articulado con el Ministerio de Educación en la búsqueda de una solución, analizando el modo de costear el pago de los sueldos de las DAI. Luego de eso, abrieron la convocatoria para las familias que tienen la necesidad de su asistencia y para las docentes dispuestas a ofrecerla. El tiempo para presentar la documentación rige hasta el próximo 27 de marzo. A continuación, la documentación que se debe presentar: Requisitos del grupo familiar Nota dirigida al ministro de Desarrollo Humano y Promoción Social, Prof. Carlos Platero.

No podrá tener más de un caso en el mismo turno.

Fotocopia del DNI, del beneficiario y grupo familiar.

Certificación negativa de ANSES del beneficiario y grupo familiar.

Recibo de sueldo en caso de tenerlo.

Certificado de Discapacidad, y diagnósticos correspondientes (obligatorio o constancia en trámite).

Si el menor no posee CUD se requerirá diagnóstico y solicitud indicado por el profesional médico especialista, e informe evolutivo del gabinete de Educación solicitando la derivación y acompañamiento de DAI.

Constancia negativa de la obra social y coseguro (solo en caso de poseer).

Certificado de Inscripción de la institución a la cual asiste, indicando el año y el turno. Requisitos del profesional Currículum del profesional.

Fotocopia de DNI del profesional interviniente.

Copia del título o analítico del docente (recibido), legalizado.

CBU emitido por la entidad bancaria, no se aceptarán de plataformas virtuales (CVU).

Certificado de antecedentes y planilla prontuarial (obligatorio).

Constancia de Inscripción en AFIP, actualizada al momento de presentar la documentación.

Excluyentes docentes en materias espaciales (música, tecnología, computación, sociología, entre otras especialidades).

Estudiantes avanzados deberán presentar el analítico con las materias aprobadas emitido por la institución a la que asisten debidamente legalizado y a su vez indicar que cuenta con el 80% de la carrera aprobada, deberán ser carreras afines (Lic. en Psicología, Psicopedagogía, Ciencias de la Educación, Educación Inclusiva, Prof. en Educación Especial, Prof. en Educación Primaria y Nivel Inicial, presentando la misma documentación mencionada en el ítem anterior).

El docente podrá tener hasta dos casos en turnos diferentes. Sumado a eso, desde el Ministerio indicaron que, la cartera social brinda asistencia a aquellas familias de escasos recursos, que no cuentan con la cobertura necesaria para hacer frente al pago de la Docente Auxiliar Integral. Cabe destacar que, la ayuda económica se le otorga directamente a los DAI mediante una cesión de pago de los titulares. Quienes tengan dudas pueden comunicarse al 4307334

