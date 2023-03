"La peluquera desapareció": el dolor de la sanjuanina que casi quedó ciega por un alisado

“El viernes 3 de marzo pasado me hice el alisado en mi casa con una peluquera de confianza, quien siempre me lo mantuvo impecable”, dijo Ana Avellaneda en diálogo con Tiempo de San Juan. Luego contó que sintió dolores de cabeza, “como si tuviera fuego”, habló con su peluquera, pero le manifestó que era por el intenso calor. “Me pareció extraño porque se tomaron todas las precauciones”, expresó.

“El sábado 4 fui a un cumpleaños. Cuando volví a mi casa me sentí muy cansada y decaída. Más tarde, me junté con una amiga, quien me dijo que tenía muy colorados los ojos”, continuó.

A pesar de estos hechos, lo peor llegó horas después, cuando abrió los ojos y no vio nada. Por este motivo, el lunes y martes decidió inyectarse corticoides, pero su situación no mejoró.

Como consecuencia, se inclinó por la atención médica, donde tuvo inconvenientes con su obra social, y hasta el día de la fecha debe abonar cada tratamiento o remedio. “Ahora estoy tomando unas pastillas, que con su consumo tendré una recuperación bastante lenta. En un momento no me querían dar medicación y buscaban internarme, pero revotó mi obra social (ConSalud)”, aseguró.

Actualmente, Avellaneda manifestó que tiene una visión reducida. Comenzó a escribir los mensajes porque agrandó el tamaño del teclado en el celular. “Hace unos días no podía ver la hora y ahora sí puedo”, indicó sobre este leve avance.

https://graph.facebook.com/v8.0/oembed_post?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fana.avellaneda%2Fposts%2F10230813907709147&access_token=EAAGZAH4sEtVABAADmZBU2CgoWWLVCltt8jOIy9puaOv1bSfKb9WWMCAXtUjZBpr0UJyr0rFIQpeXTE280xApmVB4VAoRTNkqeHqYPW2J4KZBon04s9vrxjMFBwkeUk6QMIGgacd4xXI3WZAH6XuGCiB9as7k9cWXYqy5iZAsMeiAZDZD El 3 de marzo me hice un alisado, siempre me lo hago, pero esta vez lo sentí diferente, en el momento el cuero cabelludo... Publicado por Ana Avellaneda en Martes, 21 de marzo de 2023

“La peluquera desapareció por arte de magia”

Tras la situación que vivió, la mujer de 45 años le dijo a este medio que intentó comunicarse con la peluquera, pero “desapareció por arte de magia”. “Tenía dudas si ella cambió el producto, pero me lo negó, y expuso que era el mismo. Yo necesitaba saber cuál era el elemento que utilizó, pero luego desapareció por arte de magia”, resaltó. “Debe estar asustada, pero duele que haya desaparecido”, abundó.

Pedido de conciencia y dolor por las respuestas en las redes

“Con una amiga creemos que es una marca específica, que no recuerdo cuál es”, indicó. En este sentido, detalló que todas tienen formol, hecho que está prohibido. “Yo soy consciente del alisado y los productos utilizado. Capaz que se sobrepasó la dosis requerida y yo u otra persona sea la equivocada”, remarcó.

“Me dolió que mucha gente me dijera que lo hice a propósito, que me quise envenenar ‘para estar linda’. No entiendo esa mentalidad”, exclamó. Por este motivo, pidió tomar conciencia sobre el uso de estos elementos.

Avellaneda cuenta con la ayuda de mi familia, a quien le pidió dinero para continuar con los tratamientos correspondientes por la finalización del convenio de la obra social con su oculista de confianza. “No quiero pensar cuántos días llevo. Estoy muy incómoda. Tengo familia, animales y no puedo hacer nada, no puedo manejar o trabajar”, dio a conocer.