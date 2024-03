"Intrusismo médico", la grave denuncia que realiza una asociación médica sanjuanina

Y continuó: “Hemos visto que muchos médicos de otras especialidades o sin ninguna especialidad están haciendo prácticas quirúrgicas de cirugía plástica sin decirle a los pacientes que no son especialistas, o anunciándose como cirujanos estéticos o médicos estéticos, especialidad que en país no existe. Son parte de cirugía plástica o dermatología, donde estos últimos son muy prudentes respecto a ello”.

Si los procedimientos son llevados a cabo por alguien que no cuenta con la formación, los riesgos de presentar complicaciones son mayores. Lamentablemente a nivel nacional hay antecedentes fatales, donde personas perdieron la vida al presentar complicaciones relacionadas con una práctica mal realizada.

Además, desde la Asociación indicaron que no solo han detectado situaciones llevadas a cabo pro profesionales de la salud, sino por personas que no cuentan con ningún tipo de formación profesional. “Hay mucho tratamiento realizado por personal que no es de salud y estamos muy preocupados. Hemos pedido audiencia en Salud y estamos esperando una respuesta a eso. Hay mucha gente no médica realizando estos procedimientos”, señaló la profesional. Es por este motivo que desde la Asociación decidieron alertar a la sociedad.

Ante este panorama, la doctora Chiappero Mira recuerda que ante alguna irregularidad se debe hacer la denuncia en el Ministerio de Salud. Desde la Asociación han expuesto esta situación en la cartera ministerial, para que tome cartas en el asunte y realice los controles pertinentes a los fines de evitar problemas a futuro.