En San Juan, un famoso actor de novelas visitó todo el día una escuela albergue, comió sopaipillas y cantó con los chicos

La presencia de Arana revolucionó la escuelita cordillerana. Según contó Javier Ortíz, maestro y director de la Miguel Cané, "me lo venían anunciando hace una semana, más o menos. Y, bueno, yo no creía, porque digo, bueno, una persona de estas características que venga acá a Bauchaceta, me parecía por ahí medio irreal. Y ayer tuvimos la gran sorpresa de que apareció Facundo Arana, el actor argentino. Y lo tuvimos ahí casi todo el día, así que fue un momento muy especial para nosotros, para los alumnos, para el personal, para todo el mundo. Una cosa muy agradable, un momento muy agradable para nosotros", relató el educador en Radio Sarmiento este miércoles.