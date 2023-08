El día que un sanjuanino fue protagonista de una búsqueda incesante en Ushuaia

El deportista nacido en esta tierra había iniciado la travesía en Ushuaia , cuando el 11 de abril partió en kayak por el Canal Beagle y, a la altura de la Estancia Moat, se perdió su rastro sorprendido por una tormenta. Escobar no estaba solo, ya que se encontraba acompañado por Augusto Caballero, quien sobrevivió y pudo ser rescatado.

Tras el extravío de quien fuera licenciado en Psicología, se inició un despliegue de parte de las autoridades para dar con su paradero y quizás encontrarlo con vida. Durante días, desde Defensa Civil, la Prefectura Naval Argentina y hasta un barco pesquero que colaboró se adentraron en las aguas para localizarlo.

Por su parte, desde el Club Asociación Fueguina de Actividades Subactuáticas y Náuticas también se sumaron a la campaña de búsqueda y solicitaron refuerzos para hallarlo con vida; incluso se contrató un helicóptero para llegar a zonas de difícil acceso, como las que presentaban grandes rocas que revestían una peligrosidad absoluta.

Uno de los sanjuaninos más famosos, como Darío Barassi, se sumó al pedido de colaboración de los argentinos para solventar los gastos del operativo de búsqueda, que también incluyó buzos profesionales. Lo mismo hicieron sus amigos y familiares, a través de las redes sociales, que pedían donaciones para sustentar el despliegue.

Lamentablemente y, pese a los esfuerzos de todas las unidades de rescate, su cuerpo no fue hallado; sólo se encontraron partes de su embarcación que terminó destrozada. A dos semanas de la desaparición de Julián Escobar, decenas de kayakistas organizaron un simbólico último adiós en el agua, en una ceremonia emotiva, en la que los protagonistas largaron flores al mar.

“Cuando la amistad, la calidad humana, la unión de los desinteresados no puede cambiar un destino que no queremos ni un final genera una profunda tristeza. Es imposible decirte adiós, porque todo lo que sos y lo que has ofrecido, quedará por siempre grabado dentro de todos nosotros para siempre. Nunca te vamos a olvidar Juli!”, escribieron desde Kayak Ushuaia.

Si bien el kayakista había nacido en San Juan, vivía en la ciudad fueguina desde hacía años, donde practicaba profesionalmente deportes náuticos y, además, daba clases. Además cumplía funciones en la Secretaría de Deportes de Ushuaia.

Ahora, la tensión y los momentos de desesperación se viven por la desaparición de Elio Rubén Torres, que perdió contacto hace 12 días. Desde el 20 de julio no da señales de vida, por lo que se desplegó un operativo de magnitud en el que trabajan integrantes de varias instituciones locales y al que se sumaron miembros de la Armada Argentina.

2.jpg Elio Rubén Torres, el expedicionario que es intensamente buscado en la misma zona donde un kayakista sanjuanino desapareció en 2022

El expedicionario partió con la idea de recorrer caminando todo el contorno sureste de la provincia y llegar hasta estancia Moat, unos 100 kilómetros al sur de Ushuaia, un sendero de suma complejidad técnica, ya que requiere atravesar turbales, ríos caudalosos, subir y bajar montañas, rodear acantilados y enfrentarse a las severas condiciones climáticas de la zona, caracterizadas por el hielo y la nieve en invierno.