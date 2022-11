El amor lo trajo a San Juan y lo puso a tocar baladas en la Peatonal

Redes Emi Soler blanqueó su noviazgo con su ex compañero de "La Voz Argentina"

"Después me retiré y al poco tiempo, un profesor de Rosario me habló para ver si quería integrarme en un coro polifónico. La experiencia más hermosa que me tocó en la vida. Conocí muchas provincias y países limítrofes", contó.

Estuvo en el Coro San Jorge. En eso, durante un viaje a Córdoba, conoció a su actual esposa, una sanjuanina. Luego vivieron en Rosario. El clima húmedo no beneficiaba a la mujer por lo que decidieron venir a San Juan. "Nos casamos cuando yo tenía 47 años y ahora tengo 66 años", destacó.

Entretanto, "trabajé en una metalúrgica, en la harinera Bruni y un frigorífico Paty. Tuve que dejar por la humedad. Estábamos a 40º bajo cero a veces". Ahora regresó, una vez más, a su arte. Gracias a su esposa. "Volví porque tenía la guitarra guardada en el ropero. Mi esposa me dijo que se me iba a arruinar, que empezara a tocar, que le diera de nuevo. Me orientó, que venga a la Peatonal, y acá estamos".