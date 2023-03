Conmoción por la muerte de Selestino, un carismático sacerdote del Colegio Don Bosco

"Mi confesor y guía espiritual durante 22 años !! Hoy mi oración acompaña a tu alma para que goces la vida eterna. Nos volveremos a encontrar en el cielo Mi querido padre Selestino!!", "Es verdad, un gran seguidor de Cristo y María con quien también tuve la dicha de confesarme y sentir la sabiduria de sus consejos.Dios lo reciba en sus brazos al querido Padre Selestino", "Tuve el gusto y fue un regalo, compartir algunos momentos con él, sentados en un banco en el patio, de tarde, mirando los niños jugar al fútbol. Era muy sabio, tenía la palabra dulce y el consejo justo. No quería irme nunca por la paz que sentía. Amaba confesar; dicen que los domingos se sentaba en el patio luego de almorzar. Le preguntaban qué hacía. "Esperando que vengan a confesarse". - No padre, vendrán a la tarde-. " No importa; los espero igual". Lo he extrañado mucho desde que lo llevaron a Córdoba creo para su mejor cuidado, dado su estado de salud.Estuve con un santo varias veces y espero Padre que desde el cielo nos recuerdes e intercedas por nosotros...", fueron algunos de los mensajes que escribieron quienes lo conocieron en las redes sociales.