"Comerte a Besos", la canción que se filtró por Whatsapp y se transformó en un clásico de la cumbia pop

Ese mismo día que definió la melodía, la reprodujo una y otra vez mientras se bañaba. Justamente en ese rinconcito de su casa fue que empezó a imaginar letras, frases: "Salí de bañarme y agarré un cuadernito para anotar todo lo que se me había ocurrido. La terminé en el auto, cuando iba a la casa de mis amigos. Mientras esperábamos con mi entonces pareja, empezamos a grabar melodías y terminó de surgir ´Comerte a Besos´. Ahí no más se la mandé a los chicos".

"Hace tiempo que te escribo, algo quiero comenzar

Nos debemos lo pendiente, ya no te vas a escapar...

Si salimos a bailar, y nos vemos cara a cara

voy a darte una mirada, nos podemos acercar...

Si te quiero, ya no es tiempo de dudar

Vamos a dejarnos de jugar con sentimientos nada más"

Juan Pablo dice que no se inspiró en nada en particular, sino que apostó a una letra que hablara de amor y romances de verano, siempre exultantes de alegría y optimismo, algo tradicional de la cumbia pop. Rápidamente hubo aceptación de sus compañeros Macarena, Nahuel Ramírez, Luis Puiggros, Diego Roble y Cande Buasso, que no formaba parte de la banda pero ayudó con la canción y luego se sumó al videoclip. "La verdad es que me encantó apenas la escuché. Costó la grabación y engancharle la melodía, pero lo logramos", cuenta la voz femenina de la banda.

El videoclip fue grabado en Sierras Azules, Zonda, y con pocos recursos. Fue un día entero de grabación que contó con la participación de familiares y amigos, y todo aquel que, sin conocer a la banda, quería estar. "El que quería, podía salir en el video. Fue hasta mi cuñada. Yo estaba embarazada de semanas y estaba muy nerviosa; quería salir lo menos posible. Pero la pasamos bien, todo el día filmando. La banda grabó en la noche, al último. Fue todo a pulmón aquel video. Los demás ya tuvieron más producción", señala Macarena.

pijamaaa.jpg Pijama se prepara para lanzar en días "Comerte a Besos Remix", con la participación de otras voces de la cumbia pop.

Las imágenes se publicaron en la noche del 27 de octubre, pero tres horas antes la canción ya se había filtrado por WhatsAppp. Uno de los integrantes se la envió a un familiar, que luego la empezó a compartir con conocidos. Pero los chicos reconocen que ese "accidente" terminó siendo una buena estrategia para sumar repercusiones y luego, reproducciones.

Hoy "Comerte a Besos" suma 18 millones re reproducciones sólo, en la cuenta oficial de Youtube, sin contar las demás plataformas y canales. Además, por esa canción la banda llegó a todos los rincones del país y hasta trascendió fronteras. La canción también se escuchó en la mesa de Mirtha Legrand, canales de televisión importantes del país y hasta copó los vestuarios de la Selección Argentina de fútbol y rugby.