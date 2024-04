A partir de ahora, los alumnos del Secundario sólo podrán pasar de año con 2 previas en San Juan

Luego del cambio en la normativa, Fuentes expresó: “Esta resolución es muy importante en pos de la transformación que nos pusimos con el objetivo de mejorar la calidad educativa. Era una deuda pendiente que debía resolverse teníamos pedidos de padres e inclusive de los docentes. No podíamos seguir nivelando para abajo”.

Y detalló: “Con la pandemia se flexibilizó la cantidad de materias pendientes, aún hay chicos que adeudan materias. Esta es una de las medidas que trabajamos, para fortalecer el plan de gestión del gobernador Marcelo Orrego, que se apoya en el aprender, trabajar y producir, ejes de todas las políticas públicas”.

A continuación, los ejes más relevantes de la normativa:

* Nivel Secundario Modalidades Orientada y Artística, Educación Permanente de Jóvenes y Adultos de gestión estatal y privada

-La Evaluación/Valoración de los estudiantes tanto del Ciclo Básico, como del Ciclo Orientado será organizada de manera Cuatrimestral.

-Se establece que cada uno de los períodos deberá ser aprobado con nota de 6 (seis) o superior.

-La calificación final obtenida en cada cuatrimestre no será promediable entre sí para acreditar, en el caso de no haber aprobado alguno de los periodos.

-Cada cuatrimestre cuenta con una Instancia de Recuperación al finalizar cada periodo.

-El estudiante cuenta con una Instancia de Recuperación Extraordinaria en diciembre, establecida por calendario escolar vigente, siempre que adeude uno solo de los dos cuatrimestres.

-El estudiante que adeude los dos cuatrimestres no podrá acceder a la Instancia de Recuperación Extraordinaria, pasando directamente a la mesa de evaluación de febrero, estipulada en calendario escolar vigente.

-Se establece que el estudiante podrá ser promovido al ciclo lectivo 2025 y siguientes, adeudando hasta 2 (DOS) asignaturas/espacios curriculares. No se tendrán en cuenta las asignaturas/espacios curriculares del período 2020 – 2021 correspondientes a la Unidad Pedagógica Temporal (“UPT”).

-Se establece que el estudiante del Centro Polivalente de Arte para inscribirse en el ciclo 2025 y siguientes, sólo podrá adeudar 3 (tres) espacios curriculares, indistintamente del espacio de formación al que correspondan estos espacios curriculares.

-Los estudiantes que al concluir el último año adeuden asignaturas/espacios curriculares de “UPT”, deberán rendirlo en las mesas de “completa carrera” conforme calendario escolar vigente, bajo la modalidad de guía.

-Los estudiantes que adeuden asignaturas/espacios curriculares correspondientes al período 2020 – 2021 (“UPT”) y que se encuentren transitando de primero al último año, podrán presentar los dispositivos pedagógicos para acreditar estas asignaturas o espacios en las tres instancias anuales de evaluación pendientes, libres o equivalencias, contempladas en el calendario escolar vigente.

* Nivel Secundario Modalidad Educación Secundaria Técnica de gestión estatal y privada

-La Evaluación/Valoración de los estudiantes tanto del Ciclo Básico, como del Ciclo Orientado será organizada de manera Trimestral.

-Los periodos trimestrales serán aprobados con calificación de 6 (seis) o superior.

-La calificación obtenida en cada uno de los trimestres no son promediables entre sí a fines de la acreditación del espacio curricular, en el caso de no haber aprobado alguno de los periodos.

-Cada trimestre cuenta con un periodo de fortalecimiento y evaluación al finalizar cada uno de ellos.

-Los estudiantes que no lograran alcanzar los conocimientos necesarios en cada trimestre cuentan con un periodo de fortalecimiento y evaluación extraordinario establecido por calendario escolar vigente. No podrán acceder a este periodo extraordinario quienes no hayan aprobado al menos 1(uno) de los tres trimestres.

-El estudiante que no haya aprobado ninguno de los tres trimestres, no podrá acceder al periodo de fortalecimiento y evaluación extraordinario, debiendo rendir el espacio curricular completo a partir de las mesas regulares del mes de febrero, estipuladas por calendario escolar vigente.

-Se establece que el estudiante sólo podrá ser promovido al ciclo lectivo 2025 y siguientes adeudando hasta 3 (tres) espacios curriculares, indistintamente del campo de formación que corresponda a estos espacios curriculares. No se tendrán en cuenta los espacios curriculares correspondientes al Periodo Escolar 2020- 2021 de la Unidad Pedagógica Temporal (UPT).

-Los estudiantes que adeuden espacios curriculares correspondientes al período 2020 – 2021 (“UPT”) y que se encuentren transitando de primero al último año, podrán presentar los dispositivos pedagógicos (guía) para acreditar estas asignaturas o espacios en las instancias anuales de evaluación pendientes, libres o equivalencias, contempladas en el calendario escolar vigente.

-Los estudiantes que al concluir 7mo año adeuden espacios curriculares UPT, deberán rendirlo en las mesas de completar carrera, conforme calendario escolar vigente bajo la modalidad de “guía”.