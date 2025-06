Feriado por la Fundación de San Juan: cómo funcionarán los servicios este viernes 13 de junio

En cuanto a los sectores que no prestarán servicios, se informó que los bancos permanecerán cerrados, al igual que las escuelas, que no tendrán clases en ninguno de los niveles educativos. Además, las oficinas públicas —tanto provinciales como nacionales— no atenderán al público durante toda la jornada.

Por el contrario, el comercio sanjuanino trabajará normalmente. Esto incluye a supermercados, shoppings, locales del centro y el sector gastronómico, que abrirán sus puertas como en cualquier día hábil.