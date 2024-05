RIGI: la industria sanjuanina también quiere beneficios para el sector ¿qué pide?

“Como industria que no solo contiene al sector minero, sino que también incluye un sector pyme fuertemente ligado con industria minera es que también vemos la necesidad de solicitar este tipo de beneficios también para las pymes locales”, dijo el titular de la UISJ en declaraciones a radio CNN San Juan, y reproducidas en diario La Ventana.

La sanción del RIGI es muy esperada por la minería ya que abre las condiciones indispensables para que puedan despegar los grandes proyectos mineros de cobre en San Juan y el país. Desde la entidad fabril salieron a reclamar que se igualen las condiciones para que la industria nacional, que cumple con los más altos estándares internacionales, pueda competir.

Palacios destacó que actualmente se han otorgado beneficios para poder importar alimentos de la canasta básica, traer Línea blanca y neumáticos. Y sostuvo que, si estos beneficios se pueden otorgar para que empresas de afuera puedan traer sus productos quitando aranceles y reduciendo el IVA, Ganancias y otros impuestos, para que logren desarrollarse y bajar los costos de sus productos, “lo que nosotros planteamos es que tiene que haber un RIGI también para la industria nacional”.

Zonas grises

El titular de la UISJ criticó que no se haya consultado al sector industrial y la forma en que quedó redactada la norma que deben votar los senadores, y para la cual los libertarios están buscando los votos suficientes. “Vemos que es algo como muy general. No vemos en ningún lugar la palabra industria, el cuidado de la industria nacional, el fomento de la misma. No está claro el origen de los fondos, como que le está faltando mucha letra. Lo mismo pasó con la modificación de la Ley Laboral terminó quedando en algo muy general y se termina desdibujando todo en lo macro”, cuestionó.

“Cuando no se tiene un estudio mínimo, no hay una consulta previa hacia el sector privado o hacia distintos actores que realmente son los que van a terminar participando en esto y se saca algo tan rápido, suceden estas cosas y tal vez por el RIGI se traban un montón de otras cuestiones que pueden ser interesantes”, advirtió Palacios.

“El estar todo metido junto, creemos que ha sido un grave error y, lamentablemente, hace falta un régimen como el que estamos hablando, pero se termina desdibujando porque se termina hablando de una generalidad y no se termina yendo a puntos específicos que realmente son importantes como es la promoción de la industria nacional”, criticó.

La UISJ integra en San Juan la Mesa de la Productividad junto con la Cámara Minera. Tambien están la Cámara de Comercio Exterior y la Cámara Argentina de la Construcción.

Por lo tanto, Palacios no se opone al régimen de incentivos que plantea el RIGI, pero exigió definiciones: “que se sigan generando herramientas para estos tipos de proyectos de más de 200 millones de dólares que necesitan reglas claras para poder invertir y establecerse en el país”, dijo, pero agregó que “tenemos que poner las reglas bien claras, para mí es una zona gris que necesariamente debe ser explicada y también conocer qué piensa cada uno de los sectores involucrados”.