jueves 12 de febrero 2026

Policiales

Recuperaron una moto robada en Rivadavia tras un operativo policial

El rodado había sido sustraído y fue hallado abandonado en un baldío del barrio Aramburu. Dos sospechosos escaparon al advertir la presencia policial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Una moto que había sido denunciada como robada en Rivadavia fue recuperada por personal policial luego de un procedimiento realizado en el barrio Aramburu.

Se trata de una Motomel B110cc, que fue encontrada abandonada en un terreno baldío de la zona. Según informaron fuentes vinculadas a la investigación, los efectivos sorprendieron a dos sujetos que se encontraban en el lugar, quienes al notar la presencia policial se dieron a la fuga, dejando el rodado atrás.

La víctima, un hombre de 54 años, había radicado la denuncia por la sustracción del vehículo, lo que permitió activar las tareas investigativas que derivaron en el hallazgo.

En el caso interviene el ayudante fiscal Dr. Mario Quiroga, de la UFI Delitos contra la Propiedad, quien dispuso las medidas correspondientes para avanzar con la causa y tratar de identificar a los responsables.

