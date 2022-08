¿Qué pasó con el local de Falabella en San Juan?

Gris. Así es la fachada de lo que supo ser durante años uno de los locales comerciales más convocantes del microcentro, hasta que a fines de marzo del 2021 Falabella dijo adiós y cerró para siempre sus puertas. Con el abandono de la empresa de capitales chilenos, San Juan no solo perdía un local comercial , sino que además quedaba vacío uno de los locales más grandes del microcentro, ubicado en un lugar por demás privilegiado, como es el corazón de la Peatonal. A más de cerrada las persianas, la situación parece no variar mucho.

WhatsApp Image 2022-08-05 at 4.17.52 PM.jpeg Así se ve el local de Falabella hoy en la Peatonal

Si bien desde que Falabella dejó San Juan y sus dueños pusieron el local a la venta hubo varios interesados en el mismo, desde hace un tiempo a la fecha el interés y las consultas han sido cada vez más escasas, pero no porque el local y su ubicación no resulte atractiva para futuros inversores, sino por la situación económica del país. “Tuvimos en su momento mucho interés, de gente de afuera, sobre todo, pero en los últimos tiempos la situación económica no permite que sea rentable, ya que es muy grande y hay pocas tiendas que pueden mantener un local de semejante envergadura”, afirma Leonardo.

En un principio se apuntó a reunir varios inversores, para que el local funcionara como una especie de galería cerrada, pero lamentablemente la idea no prosperó debido a que la infraestructura del edificio no permite la segmentación, más que nada por la ubicación de las escaleras mecánicas, en el medio del salón, y de los baños, por mencionar algunos ejemplos.

Sobre la ausencia de cartelería, Leonardo mencionó que en principio la comercialización la tenía otra empresa, puntualmente Colliers, que no puede operar en la provincia, y es por ello que desde la inmobiliaria se firmó un convenio para poder operar la venta desde San Juan. “No es que seamos socios, solo se firmó un convenio por este caso en particular”, subrayó Pérez Olivera. Y continuó “Como ellos no podían tener cartel, Falabella no permite colocar cartel de otra inmobiliaria, por eso no lo hay, pero igual este tipo de locales no se venden precisamente por la cartelería”.

WhatsApp Image 2022-08-05 at 4.17.51 PM.jpeg

El local de 4 plantas y una extensión de 4.200 metros cuadrados continúa cotizado por un valor de 5,5 millones, costo que trascendió hace un año. Si bien en un momento también estaba la opción de alquilarlo, ahora solo está disponible para la venta.

“La venta dependerá mucho tanto del movimiento político de acá a fin de año, y también de la posibilidad o no de acceder a dólares. Mientras siga el cepo será complicado. Si se libera el tipo de cambio será más atractivo el local para la venta”, finalizó Leonardo Pérez Olivera.