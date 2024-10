YPF sigue vendiendo partes de la empresa, y busca socios para la división Agro

“Lo único que le digo: hicimos un viaje a Europa y volvimos con 14 acuerdos de confidencialidad firmados con distintos países, con distintas empresas y estamos negociando con dos supermajor, una seguramente va a entrar fuerte para febrero. No van a poder creer, pero todavía no lo puedo decir”, dijo Marín en el tradicional almuerzo del Rotary Club.

“Estoy convencido que en febrero habrá un cambio impresionante. El barco Hilli que firmó PAE, nosotros lo consideramos dentro de Argentina LNG, porque vamos a hacer el caño más grande que se hizo alguna vez en la Argentina. Cuando decimos Argentina LNG es toda la industria”, precisó.

Marín despejó las dudas respecto de la continuidad de Petronas en el proyecto de la planta de LNG. “No es cierto que Petronas iba a invertir U$S 30.000 millones e iba a financiar a YPF. No está en ninguno de los documentos firmados. Lo que se estaba haciendo es un estudio de factibilidad y Petronas tiene la posibilidad de salirse cuando tengamos la siguiente fase (que es en diciembre). Es una decisión empresarial y no de YPF”.

“Yo tuve la reunión con el CEO de Petronas y me dijo no”, dijo en su presenctación.

Off shore

Consultado sobre la posibilidad de que se explore el off shore aseguró que está en los planes. “Nosotros lo que vamos a hacer, y que una supermajor lo perfore en el año 2026, porque YPF no puede perforar 3.500 metros de agua. Hay que saber lo que uno sabe hacer”.

Marín se expresó optimista de la potencialidad del área. “Namibia produce más de 10.000 millones de barriles, y creo que puede haber una Vaca Muerta adicional. Ahí explota la acción de YPF y no lo paramos más”, aseguró.

Los “Afuera! de Marín: Metrogas, YPF CHILE, YPF BRASIL y Refinor

Marín confirmó que YPF se va a desprender de su posición en Metrogas pero que eso no es el único negocio del que dejará de formar parte.

En la cartera de ventas está YPF CHILE, YPF Brasil y agregó “Refinor también, afuera”. “Nosotros sabemos hacer pozos, fracturar, producir petróleo, y producir naftas y, lubricantes”, explicó.

Además buscará un socio para YPF AGRO. “Vamos a sacar una licitación, con una preferencia con una empresa de agro que nos ayudó fuertemente a entender cómo hacerlo y que invirtió en know how y seremos una empresa con cincuenta por ciento cada uno y que la opere el que sabe de vender”.

Por otro lado indicó que la firma apostará fuerte a YTEC y a YPF Luz, el brazo de renovables de la firma.

Por otra parte destacó el potencial de Profertil. “ProFertil es una incoherencia que tengo, porque digo que me concentro en energía y esto es urea…pero es tan rentable que no me podría. Entonces encontré la forma para sacar la incoherencia. Es energía en alimento”,

Real Time

Marín anunció además que el 13 de diciembre quedará trasladada toda la operación de los pozos a la torre de Puerto Madero. Será en coincidencia con la celebración del día del petróleo.

Aseguró que es una tecnología que tienen aplicada pocas firmas, “lo tiene Exxon Mobile y no muchas más”.

“A las 6.45 todos los días voy a estar en el piso 23 de la torre viendo lo que se hace en todos los pozos”, prometió.