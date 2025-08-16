Vallejos confirmó que es candidato a diputado nacional por Evolución Liberal

Este sábado, durante la tarde, el excandidato a gobernador de San Juan, Sergio Vallejos, confirmó que encabeza la lista de postulantes a la Cámara de Diputados de la Nación. Lo hace bajo el paraguas del -recientemente validado- partido Evolución Liberal. Está acompañado por Noelia Herrera y Héctor Bastías.

Este diario adelantó la candidatura de Vallejos en octubre del 2024. De hecho, en una publicación lo bautizó como un "one hit wonder". Es un dirigente con un solo gran logro: anular la re-reelección de Sergio Uñac.

image

En tiempos donde se habla de canciones clásicas o nuevas en el ámbito político, Vallejos quiere hacer gala del hitazo del 2023: la suspensión de las elecciones y la inhabilitación de Uñac por orden de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Sin lugar en La Libertad Avanza, conducida por el representante de Javier Milei en San Juan, José Peluc, el empresario textil busca hacerse notar con sus denuncias de alto impacto. Por ejemplo, en el 2024, cargó contra una de las instituciones más cuestionadas de la provincia: la Corte de Justicia.