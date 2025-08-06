Uno a uno, estos son los frentes que competirán en las legislativas de octubre en San Juan

Este miércoles, el orreguismo y el peronismo presentaron los frentes que competirán en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre. El oficialismo provincial lanzó Por San Juan, una alianza que hace hincapié en el localismo y que tiene un nuevo socio, el Partido Bloquista. En tanto, el Partido Justicialista puso primera con Fuerza San Juan, una coalición ligada al acuerdo nacional entre el kirchnerismo, el Frente Renovador y el sector del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Sendas alianzas eligieron el día previo al cierre de listas -7 de agosto hasta las 23.59- para organizar los actos proselitistas.

Sin embargo, un buen número de partidos sellaron las alianzas en la previa. Surgieron durante los últimos meses de intensa negociación. Así sucedió con las fuerzas afines a la ideología liberal libertaria. Y en el último tramo, como es natural, hubo una aceleración en los acuerdos o, en su defecto, de la decisión de jugar en soledad, que es mayoritaria. Es el caso de partidos que supieron aliarse con el orreguismo -el GEN de Marcelo Arancibia- y con el peronismo como el exintendente de la Capital, Emilio Baistrocchi. También estuvo el caso de La Libertad Avanza sanjuanina que definió hace tiempo no integrar un frente, pero estuvo hasta el último momento aguardando un telefonazo de Casa Rosada si existía un acuerdo con el gobernador Marcelo Orrego.

Tiempo realizó un racconto de las alianzas y cómo llegaron a darse. Mirá el uno por uno:

Frente Por San Juan

El gobernador Marcelo Orrego lanzó este miércoles el frente Por San Juan, integrado por Producción y Trabajo con los aliados del 2023 y la incorporación del Partido Bloquista, el exsocio histórico del Partido Justicialista. También firmaron dos sellos que supieron ser afines al peronismo como Unidad Popular y Unidad y Progreso.

Finalmente, después de una serie de tratativas en Buenos Aires con La Libertad Avanza, Orrego decidió descartar la chance de una alianza electoral y definió una estrategia que tiene como objetivo la defensa de los intereses por San Juan, de ahí el nombre del frente que presentó en el cuartel central del oficialismo, en avenida Ignacio de la Roza y calle Ameghino.

En la previa al cierre de listas, algunos dirigentes admitieron que el contacto existió y que, en política, nada estaba cerrado hasta último momento. Desde el oficialismo libertario sanjuanino, en cambio, la versión fue desmentida de plano. El diputado nacional José Peluc, presidente del partido La Libertad Avanza en la provincia, afirmó que no había negociaciones en marcha. “Eso no va”, dijo ante la consulta de Tiempo.

No obstante, en el orreguismo relativizaron las palabras del diputado libertario. “Peluc no tiene la última palabra. Esto se define entre el Gobernador y el Presidente”, deslizó una fuente cercana a Orrego en estricto off the record. En ese contexto, en San Juan también comenzaron a circular posibles nombres para encabezar una eventual lista conjunta. Pero todo quedó en nada.

Según explicó Orrego a Tiempo, no hubo alianza porque si bien hay una relación positiva con el Ejecutivo nacional "cuando hemos pensado distinto, tenemos que decir que no, como el tema de las universidades. La verdad que nosotros no podemos dudar ni un minuto, en tiempos delicados, en defender los intereses de los sanjuaninos entre otras cosas el tema de la coparticipación".

De manera que el orreguismo presentó la alianza con sus socios de siempre: Dignidad Ciudad (Gustavo Fernández), UCR (Alejandra Leonardo), PRO (Enzo Cornejo). Más la novedad del Partido Bloquista (Luis Rueda). El cantonismo tuvo la intención de conformar una frente desde principios del 2024, cuando inició una colaboración activa con el Gobierno provincial en la Legislatura. Aportó votos significativos para la adhesión al RIGI y la rescisión del contrato de la obra El Tambolar.

Además, Orrego tiene doce sellos adherentes: ACTUAR (Gustavo Usin), Acción y Compromiso (Víctor Maldonado), IDEAS (Matías Luna), FORJA (Alejandro Muñoz), Fuerza para la Unidad y el Cambio (César Monla), sector político (César Aguilar), sector político (Pedro Medina), Partido Libertad Azul (Miguel Caselles), Agrupación Patria (Raúl Espejo), y el Partido Intransigente. En el lote, también hay dos viejos aliados del peronismo: Unidad y Progreso (José Soria) y Unidad Popular (José Ganyitano).

"Los partidos tenemos una causa en común. Vamos a dar los pasos con certeza. Tenemos una relación de respeto con el Ejecutivo nacional. No creemos peleas rabiosas entre políticos. Estamos alejados de la etapa de estancamiento que tuvimos los argentinos con el kirchnerismo", dijo el Gobernador en la conferencia de prensa.

Fuerza San Juan

Los espacios opositores al gobierno de Javier Milei nucleados en el peronismo se unieron en la alianza electoral Fuerza San Juan. Con el Partido Justicialista como columna vertebral, la coalición está conformado por ocho partidos políticos más: el Partido Conservador Popular, Partido Frente Grande, Partido del Trabajo y del Pueblo, Partido Convicción Federal, Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Movimiento Libres del Sur, Patria Grande y Frente Renovador San Juan. Además, de estos partidos, el acuerdo tuvo la firma de 48 agrupaciones políticas.

Esta alianza electoral tiene menos partidos políticos que Unión por la Patria, la coalición que compitió en las Elecciones Generales del 2023. De hecho, uno de los principales socios del peronismo desde el 2007, el Partido Bloquismo, dejó de estar en alianza con el justicialismo. Otros de los partidos que dejaron esta agrupación fueron Unidad y Progreso, MOVICOM (partido que fue disuelto), Partido del Trabajo y la Equidad, Conservador Popular, entre otros.

La Libertad Avanza San Juan

El 28 de junio, el representante de Javier Milei en San Juan, el diputado nacional José Peluc, blindó el partido La Libertad Avanza a la posibilidad de integrar un frente. "Vamos solos", dijo en la sesión del Consejo y Congreso partidario.

Según el acta firmada por los presentes, hubo cinco puntos esenciales en los que se pusieron de acuerdo las autoridades partidarias: lista de unidad; participación sin conformación de frente electoral; adhesión libre de otros partidos, pero bajo las condiciones de La Libertad Avanza; los candidatos serán elegidos por el Congreso partidario; y el nuevo delegado y apoderado -ahora en términos formales- sería el mismo Peluc.

Ya en ese momento, el diputado nacional no tenía intenciones de dialogar con otras fuerzas políticas, a excepción que dejaran su afiliación de lado y se incorporaran como adherentes al partido del Presidente. Con la decisión, echó por tierra las especulaciones sobre un eventual acuerdo con el oficialismo provincial, el bloquismo o incluso el Partido Libertario, cuya presidenta, Yolanda Agüero, no participó del encuentro y después lanzó una lista propia.

En las últimos días, cuando los medios nacionales afirmaron que existían negociaciones en Buenos Aires entre Orrego y la Casa Rosada por un posible acuerdo, Peluc reiteró que jugarían en soledad. Incluso, según trascendió, el legislador nacional tuvo una charla con El Jefe, Karina Milei, en la previa a un asado con el bloque de la Cámara de Diputados de la Nación. En ese encuentro, al secretaria General de la Presidencia le habría confirmado que no había acuerdo.

De manera que La Libertad Avanza en San Juan juga solo en términos legales. Tiene adherentes de diferentes partidos como María Eugenia Raverta (PRO), Juan Sancassani (Partido Bloquista), Martín Turcumán (ADN).

Generación para un Encuentro Nacional

Generación para un Encuentro Nacional (GEN), presidido por Marcelo Arancibia, jugará en soledad en estas elecciones. Es que el espacio político, que en el 2023 participó de Unidos por San Juan, el lema que llevó a Marcelo Orrego a la gobernación, no pudo cerrar un acuerdo con ninguno de sus potenciales socios.

En un principio se rumoreaba que podía participar con Hacemos por San Juan, el espacio que Emilio Baistrocchi fundó luego de retirarse del peronismo. Lo que los acercaba era la relación de cercanía entre sus referentes nacionales (Margarita Stolbizer y Juan Schiaretti, respectivamente), pero según aseguraron fuentes cercanas al parecer eran más las diferencias irreconciliables entre ambos dirigentes locales.

Después, Arancibia coqueteó con la Cruzada Renovadora. Hasta último momento, estuvo reunido con el referente del espacio, Alfredo Avelín, pero pesó más la decisión de la Cruzada de jugar en soledad.

Partido Libertario

En el marco del calendario rumbo a las elecciones legislativas nacionales de octubre, a fines del julio, el Partido Libertario de San Juan oficializó este su lista de candidatos a diputados nacionales. El acto protocolar tuvo lugar en la sede partidaria ubicada en calle Arenales y Conector Sur, con la participación de autoridades y militantes. Es decir, el PL no tuvo en mente integrar un frente después de integrar La Libertad Avanza en el 2023.

La lista estará encabezada por Yolanda Agüero, actual presidenta del partido a nivel provincial y nacional. La dirigente fue proclamada tras un proceso interno, luego de que una segunda precandidata declinara su postulación. Desde la conducción libertaria remarcaron que la decisión respondió al reconocimiento de la trayectoria y el liderazgo de Agüero.

La nómina se completa con Manuel Alejandro Galdeano, empresario vinculado al sector del transporte y el turismo, y Nancy Bárbara Illanes, docente identificada con el ámbito de la educación pública. Desde el partido destacaron que se trata de una fórmula plural, con perfiles técnicos y vocación ciudadana.

Cruzada Renovadora

La Cruzada Renovadora es otro de los partidos políticos que decidió jugar en soledad este 2025. Pese a que estuvo en diálogo con Arancibia, los integrantes decidieron que competirán en estas elecciones sin un frente. Según indicó Alfredo Avelín, se trata de una decisión para echar por tierra los rumores que indicaban que la Cruzada “estaba muerta” y demostrar que continúan siendo un partido activo en San Juan.

Ideas de la Libertad

Sin dudas, el partido Ideas de la Libertad, que preside Carlos Montiveros, tuvo vocación frentista, pero no se le dio. La dirigencia intentó integrar al Partido Libertario y al nuevo partido de Belén Varela. Hubo charlas. También tuvieron el asesoramiento del legislador porteño Eugenio Casielles. ¿Por qué? Tanto Casielles como Montiveros participaron activamente en La Libertad Avanza durante las elecciones del 2023 y luego se alejaron con el argumento de que el armado libertario pasó a manos de dirigentes cercanos al peronismo.

En julio, el grupo de libertarios disidentes a la conducción oficial de La Libertad Avanza anunció los candidatos que competirán en las elecciones legislativas nacionales de octubre. Con el partido Ideas de la Libertad como plafón legal para presentarse, postularán al ginecólogo Gonzalo Medina y al contador Gastón Briozzo como cabeza de lista. Los dos provienen de las huestes liberales y participaron de las elecciones en el 2023. El médico fue candidato a intendente de la Capital. En tanto, el profesional de los números fue el aspirante a la vicegobernación de Agüero en el sublema Frente Desarrollo y Libertad.

Provincias Unidas

“Provincias Unidas” es el nombre elegido para el frente que reunirá a Hacemos por San Juan, Coalición Cívica Ari, el Partido Socialista y Para Adelante. Hacemos por San Juan, liderado por Baistrocchi actualmente, buscó sus socios locales según el panorama nacional. De esta manera, convocó a los partidos anteriormente mencionados.

Cabe recordar que Baistrocchi decidió irse del Partido Justicialista luego de perder las Elecciones del 2023, aduciendo que no estaba de acuerdo con los principales nombres que representaban al peronismo en la época, ni con la forma de hacer política. De esta manera, se alineó al cordobecismo, representado por Juan Schiaretti.

Evolución Liberal

El presidente del reciente partido Evolución Liberal, el empresario textil Sergio Vallejos, tuvo un largo derrotero durante el 2023. Participó del lema de Marcelo Orrego, Unidos por San Juan, en las elecciones a gobernador. Sin embargo, después siguió otro camino en las nacionales. Pasó por el espacio de Patricia Bullrich y después intentó suerte con Javier Milei. En reiteradas ocasiones buscó establecer vinculaciones con La Libertad Avanza, aunque no funcionaron. Con las puertas cerradas por su rivalidad manifiesta con el representante de Milei en San Juan, el diputado nacional José Peluc, optó por construir un Frente Liberal junto a Ideas de la Libertad y el ginecólogo Gonzalo Medina. Hubo permanentes cortocircuitos que decantaron en el rompimiento de la estructura. Así las cosas, Vallejos optó por afianzar su partido, legalizarlo y competir en las legislativas de octubre.

Frente Izquierda y de los Trabajadores - Unidad

En este 2025, el Frente de Izquierda estará conformado por los cuatro partidos que tradicionalmente lo forman: Frente Izquierda, conformado por el MST, el Partido Obrero, el PTS e Izquierda Socialista. En este caso, el excandidato a gobernador, Cristian Jurado, será el primer candidato de la coalición.