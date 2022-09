Uñac-Larreta y la visita que no fue, con los fondos en el medio

Suele ser un acto de protocolo puro que un gobernador que visita otra provincia presente sus saludos al dueño de casa, aunque no se trate de una recorrida institucional. Nada establecido en ningún código, ninguna obligación, sólo señales de buena convivencia.

Más allá de quién hubiera debido tomar la iniciativa, la realidad es que el contacto entre ambos mandatarios no se produjo y a los motivos hay que buscarlos en el ácido momento de la agitación política. Acentuada aún más por los episodios judiciales que tienen a la vicepresidenta CFK en la mira, la movida del kirchnerismo en plena Recoleta y la acción policial ordenada por el jefe de gobierno porteño. Con el condimento adicional de la interna en Cambiemos en la que Larreta y Bullrich pulsean para debatir quién se muestra más implacables con el gobierno nacional.

Con ese picante contexto, sale a jugar un asunto sensible para los distritos, tanto San Juan como la Capital Federal, como la distribución de fondos coparticipables. Y ese fue el tema con el que el sanjuanino Uñac abrió el paraguas en las vísperas de la visita de Larreta a la provincia.

Se sabe, no es Uñac un cruzado del oficialismo nacional, ni siquiera cercano al kirchnerismo. Ha preferido la distancia, es especial en medio de la convulsión política que generó el protagonismo de CFK tanto en los episodios judiciales como los de la calle Juncal.

Pero sí escogió un par de temas para marcar la cancha en este momento: los fondos y las autonomías provinciales, una especie de revival de porteños vs. Interior. Una manera de contraatacar ante el protagonismo que viene teniendo Larreta en las críticas a la ley de lemas en la provincia, algo que desde el entorno de Uñac entienden como una intromisión en los temas locales. Y que claramente parece haber deteriorado una relación correcta que vienen teniendo hasta ahora.

El miércoles Uñac salió a decir que “que vengan y miren todo lo que nos hemos animado a hacer en la provincia”. “Lo recibiremos en nombre de las autoridades provinciales, no sé en calidad de que viene, pero bienvenido”, dijo. Y agregó: “que mire lo que desde la provincia nos hemos establecido como meta y hemos cumplido. Que mire el equilibrio presupuestario que tenemos. Nosotros también vamos a mirar esos 17 mil millones de pesos en 2016 vía decreto presidencial y no vía discusión en el Congreso como se establece para discusión de la coparticipación. Me parece que va ser un lindo intercambio de opiniones que vamos a tener, si nos visita”.

Y la visita no ocurrió, la invitación a ser visitado tampoco. Consumada la recorrida de Larreta por San Juan sin pasar por la Paula, Uñac amplió sobre el tema: “San Juan funciona bien, gracias a los sanjuaninos”. “Es contradictorio que una persona que es parte de la Capital, que es donde se concentra la mayor cantidad de recursos, venga a hablar de autonomías provinciales. Es tan contradictorio que es como si Antonino Aberastain, que es el padre de las autonomías provinciales, hable desde el centralismo porteño. A los temas internos, provinciales, los resolvemos entre los sanjuaninos. Para eso están los sanjuaninos, para determinar presente y futuro de San Juan”, se despachó.

Para ese entonces, ya se conocía no se produciría el encuentro entre ambos. ¿Se trata de una falta de cortesía? No lo parece, pero sí una señal de que la relación política entre ambos espacios y ambos dirigentes no pasa por su mejor momento. La falta de foto es un dato político que habla tanto como si se hubiese producido.

Larreta dejó la provincia a eso de las 15 de este jueves. Casi al mismo tiempo que Uñac, quien también viajó a la Capital Federal a un evento de YPF, paradójicamente la tierra de Larreta. Aunque en este caso no opera la reciprocidad, es el lugar al que todos los gobernadores deben vivir visitando. Para desgracia del país centralista.