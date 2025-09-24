miércoles 24 de septiembre 2025

Revuelo

Un famoso fiscal sanjuanino que concursa para fiscal General denunció que le falsificaron la firma para afiliarlo a un partido

El fiscal de la UFI Genérica de San Juan, Ignacio Achem, develó que aparece afiliado a un partido político con una firma falsa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El reconocido fiscal local Ignacio Achem, uno de los 35 postulantes al cargo de Fiscal General de la Corte de Justicia de San Juan para la vacante que quedó tras el fallecimiento de Eduardo Quattropani, descubrió que figura como miembro de un partido político sin su consentimiento. Tras la revelación, radicó una denuncia en la Justicia Federal y se diferenció de la carrera política de su hermano, Emilio Achem, actual funcionario provincial.

En el marco del concurso para designar al próximo Fiscal General de la Corte de Justicia de San Juan, el actual fiscal de la UFI Genérica, descubrió que su nombre figuraba en los registros de afiliación de un partido político, hecho que él niega rotundamente y por el cual ya inició acciones legales por falsificación de firma.

La situación salió a la luz a raíz de una publicación periodística del Diario Huarpe. En un informe sobre los perfiles de los candidatos, se mencionó que Achem estaba afiliado a una agrupación política. "Eso me llamó la atención, me sorprendió, me llamó mucho la atención", expresó el fiscal este martes en diálogo con Radio Sarmiento.

Ante esta revelación, Achem se dirigió a la Secretaría Electoral para esclarecer el asunto. Allí le exhibieron una ficha de afiliación al partido Convicción Federal, que en su momento fue liderado por Mauricio Ibarra. "Ahí advierto que la firma que está inserta yo no la reconozco, no es mía", afirmó Achem. Además, señaló que en la ficha figuraba un domicilio paterno del que se mudó en el año 1995, mientras que la afiliación dataría de 2009. "Incluso hay dos firmas en la ficha, hay dos firmas que no tienen sellos aclaratorios de quién firma", sostuvo.

Inmediatamente, el fiscal procedió a radicar una denuncia en la Fiscalía Federal para que se investigue el hecho y se realicen los peritajes correspondientes. "He puesto a disposición del fiscal federal la evidencia para que realice la investigación que corresponda", declaró.

Achem también debió iniciar un trámite para desvincularse formalmente del partido, un proceso que describió irónicamente como "desafiliarme de algo que nunca me había afiliado".

"Ni actual ni histórica"

En un contexto donde los vínculos políticos de los postulantes son un tema central de debate, Achem fue categórico al desmentir cualquier tipo de militancia. "Nunca he estado vinculado, nunca he estado afiliado, no he sido funcionario", subrayó. En este punto, marcó una clara diferencia con la carrera de su hermano, Emilio Achem, el conocido dirigente político orreguista y actual secretario General de la Gobernación.

"Todos me vinculan, obviamente con mi hermano, que para mí es un honor, pero él decidió su vida ahí en la función pública y en la política. Y yo decidí mi vida 23 años ejerciendo mi profesión de forma privada y dedicándome a otras cosas", explicó Achem. El fiscal insistió en que su falta de afiliación es total: "ni actual ni histórica".

