Un excandidato en Rawson lanzó una fundación, hizo ruido en el orreguismo y pidió "emprendedores, no militantes"

image.png

"Por 20 años de peronismo se perdió la cultura del trabajo. Se perdieron los valores. Hay mucha gente que quiere trabajar, pero no que los pongan en blanco para no perder los planes. Uno no puede cambiar las cosas solos", comentó a Tiempo en agosto del año pasado. Por eso confía en el cambio de gobierno. "Si una persona tiene una actitud diferente, ya es algo positivo", dijo.

Martínez mantuvo la coherencia y convocó a decenas de emprendedores para el presentación de la Fundación Mejorar, que preside. En el discurso, lanzó una consigna: "Queremos emprendedores, no militantes". Lo hizo ante la atenta mirada del intendente Carlos Munisaga, que participó del lanzamiento. Lo que sorprendió fue la ausencia de referentes del oficialismo, aunque enviaron emisarios para la entrega de la declaración de interés provincial de la institución de parte de la Cámara de Diputados de San Juan. La actividad "hizo ruido en el orreguismo, pero estaban invitados", dijeron las fuentes.

Sin embargo, en redes sociales, el excandidato expresó el "más sincero agradecimiento al gobernador Marcelo Orrego, cuyo apoyo y compromiso hicieron posible este gran logro. Su acompañamiento demuestra que trabajando juntos podemos construir un futuro mejor para todos los sanjuaninos".