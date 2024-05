Un especialista sanjuanino explicó la crisis diplomática con España y las repercusiones que tendrá

El miércoles, el politólogo -especialista en relaciones internacionales- Sergio Guzmán participó de Off the record, el streaming de Política de Tiempo. El sanjuanino explicó la crisis diplomática entre la Argentina y España tras los dichos de Javier Milei, que obligó al país ibérico a retirar a su embajadora de manera permanente.

El profesor de la Universidad Nacional de San Juan contó que "académicamente, todos estos altercados diplomáticos se diferencian en caso, tensión y crisis. El affaire es un altercado menor que se resuelve de forma expedita. La tensión es el color amarillo, es importante el factor tiempo. Es una disputa entre Estados que puede sostenerse en el tiempo. Por ejemplo, Argentina con Inglaterra. En la fase posterior a la tensión, llegas a la crisis, que tiene que resolverse de manera rápida. Se sabe como empieza, pero no como termina".

Acto seguido, contó que "el gobierno de Javier Milei tuvo diez tensiones diplomáticas en menos de 180 días. Es un caso único en la historia de las relaciones internacionales. Rompió relaciones con Cuba, trató de ignorante al presidente de México, de asesino al presidente de Colombia, tuvo exabruptos con el presidente de Brasil y dijo, en relación con China, que no negocia con comunistas". "Ningún gobierno registra diez tensiones en menos de 180 días. Lo vamos a estudiar nosotros en los libros", afirmó Guzmán.

Luego puntualizó en el conflicto que surgió con España después que el Presidente señaló que la esposa de Pedro Sánchez está enrolada en casos de corrupción. "En la historia reciente de la política argentina no hubo un viaje más inútil. La política internacional es una política que repercute en todos los ciudadanos por más que no viajen o no tengan otras nacionalidades. Cancillería hizo gala de amateurismo", comentó.

Profundizó: "Son cuestiones coloquiales que tienen que ver con lo personal. El que gestiona un Estado tiene que hacer un esfuerzo y tener la capacidad de dejar de lado sus preferencias e inclinaciones. No es un candidato, es el presidente y vela por los intereses del conjunto de la población. Milei rompió el principio de no injerencia en asuntos internos. Las relaciones internacionales son independientes del régimen interno. Puede ser una monarquía, una democracia, una teocracia. Una cosa es el sistema, otra las relaciones".

¿Qué se puede esperar a futuro? "Va a quedar reducido el cuerpo diplomático de España al mínimo", dijo. También puede haber mayor control en la documentación de ciudadanos argentinos en España, mayor vigilancia.