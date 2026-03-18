Un diputado pidió por delivery un rifle de aire comprimido que llegó al Congreso

El diputado del PRO Javier Sánchez Wrba fue protagonista de un hecho insólito durante la tarde del miércoles cuando recibió en el Congreso un paquete por delivery que llevaba un rifle de aire comprimido y activó un operativo de seguridad.

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El legislador pidió el rifle, con fines recreativos, a través de una aplicación de compra online y, según contó, se equivocó de dirección: en vez de poner su domicilio, puso el del Anexo de Diputados.

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Cuando el paquete llegó al edificio y fue escaneado, despertó un operativo de seguridad ante el temor de que fuera un arma verdadera.

Ante los llamados del departamento de Seguridad a las autoridades de la Cámara, el diputado socialista Esteban Paulón, enterado de la situación y del envío al Anexo A del Congreso posteó en redes: “Otro día trancu en Congreso. Parece que un diputado/a compró una escopeta por MELI (Mercado Libre) y pidió que se la envíen a su oficina de... Congreso. Por suerte el dispositivo de seguridad de la Cámara la detectó y evitó que pudiera ser ingresada al Anexo A.”, señaló Paulón.

Sánchez Wrba tuvo que enviar una carta al presidente de la Cámara, Martín Menem, para aclarar la situación: “Me comunico con usted para hacerle saber que compré por Mercado Libre un aire comprimido de venta libre y de uso recreativo, el cual por error me fue enviado a mi despacho y no a mi domicilio”, escribió el diputado.

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También adjuntó una factura con la compra para dejar asentado que se trataba de un rifle con fines recreativo.