lunes 11 de agosto 2025

Trump promete echar a los "sin techo" de Washington, y despliega la Guardia Nacional

El alcalde de Washington expresó preocupación, tras la decisión del presidente Donald Trump.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que pondrá al departamento de policía de Washington, DC, bajo control federal y desplegará la Guardia Nacional para hacer que la capital de la nación sea más segura, informaron medios internacionales.

Trump prometió nuevas medidas para abordar la falta de vivienda y la delincuencia en Washington, lo que llevó al alcalde de la ciudad a expresar su preocupación por el posible uso de la Guardia Nacional para patrullar las calles, según la agencia de noticias Associated Press.

Antes de una conferencia de prensa, Trump anunció este lunes en redes sociales que la capital del país sería “LIBERADA hoy”.

Aseguró que pondría fin a los “días de matar o herir sin piedad a personas inocentes”.

El domingo Trump prometió expulsar a las personas sin hogar de la capital nacional estadounidense, recordó este lunes la agencia de noticias Xinhua.

"Los sin hogar tienen que irse, INMEDIATAMENTE... Les proporcionaremos sitios para albergarse, pero LEJOS de la capital", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

También dedicó párrafos a otras personas: "Los Criminales, ustedes no tienen que mudarse. Los vamos a meter en la cárcel, que es adonde pertenecen".

Señaló que la acción tiene como objetivo hacer frente al aumento de la delincuencia en la capital pero sin embargo, la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, negó tal afirmación.

"Durante los últimos dos años, hemos reducido los delitos violentos en esta ciudad, logrando disminuirlos a su nivel más bajo en 30 años", recordó Bowser a la cadena MSNBC.

Los delitos violentos disminuyeron 26 % en los primeros siete meses de 2025 después de bajar 35 % en 2024, y los delitos en general se redujeron en un 7 %, de acuerdo con datos del Departamento de Policía de la ciudad.

