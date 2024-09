Tras el veto a la reforma jubilatoria, el gobierno anunció que el bono de 70.000 pesos seguirá congelado

Tras el veto presidencial a la reforma jubilatoria, el Gobierno nacional de Javier Milei manifestó que "no hay ninguna definición" para realizar cambios en el monto del bono que jubilados y jubiladas reciben, mes a mes, junto a sus haberes. Así lo manifestó el vocero presidencial Manuel Adorni, quien dejó en claro que no planean actualizar los 70.000 pesos de dicho bono, por lo que no habrá grandes incrementos más allá de lo dispuesto por la inflación.