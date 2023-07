Sergio Uñac: "Durante mi gobierno, el trabajador nunca perdió ante la inflación"

En continuación con la situación económica, y en el comienzo de la campaña como precandidato a senador nacional para las elecciones del próximo domingo 13 de agosto, Uñac dijo: “Yo quiero seguir cuidando a San Juan. Se vienen años que van a ser complejos y a la economía le está costando traccionar”.

“Yo quiero hacer más San Juan en el país, porque San Juan es un proyecto federal. No he centrado nunca mi campaña desprestigiando a los demás, cosa que han hecho antes y los sanjuaninos lo saben”, abundó sobre cuestiones políticas.

Uñac también hizo un análisis de las elecciones del pasado 2 de julio, siendo el candidato de Unidos por San Juan, Marcelo Orrego, el ganador de los comicios. “Uno no se acostumbra a la derrota, esa la pura verdad, pero entiendo que es parte de las cosas que pueden pasar. Lo que más me cuesta asimilar es el proceso, porque hubo connivencia”, expresó.

Transición, paritarias y Vuelta a San Juan

El gobernador fue consultado sobre la transición con el gobernador electo, Marcelo Orrego. Sobre este tema, aseguró que apuntará a un cambio de gestión ordenado.

Con respecto a las paritarias de estatales, que se realizaron durante la semana pasada y el Ministerio de Hacienda dará una respuesta el próximo lunes 17 de julio, Uñac contó que Orrego “no veía oportuno” participar de la negociación. Además, expuso: “La próxima reunión paritaria deberá estar el gobierno entrante, no podemos estar en octubre conversando actualizaciones si en un mes nos vamos”.

Con respecto a la Vuelta a San Juan, el precandidato a senador nacional dijo que “algo habló” con el referente de Juntos por el Cambio y que la próxima decidirá sobre la realización o no. Hasta el momento, ya solicitaron ante la UCI (Unión Ciclista Internacional) una prórroga para tomar la decisión: “Hay fechas que son necesarias. Para inscribir la Vuelta a San Juan en el calendario internacional hay una fecha de la que hemos pedido una prórroga. Marcelo (Orrego) me dijo que en cuanto tenga definiciones la inscribiríamos, si él no quiere inscribirla, no lo haremos”.