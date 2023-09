Sergio Uñac, en campaña: Massa en el balotaje, visita confirmada y la figura de Milei

El mandatario sanjuanino se refirió a la continuidad de los pagos de la obra pública y la preocupación de la Cámara de la Construcción. "De lo que se está ejecutando, hasta el 10 de diciembre, todo continúa. Lo que ellos me plantean es que nosotros vamos a pagar el mes de septiembre y después nosotros nos retiramos. Ellos me expresaron la preocupación de que el próximo gobierno pueda demorarse, lo que es lógico. Vivimos en democracia, hay recambio institucional. Hemos comprometido todo esfuerzo para tratar de ajustar los detalles. Pero la verdadera preocupación no está en quienes tienen trabajo, sino en quienes no tienen", dijo.