Reforma política de Milei: qué les gusta y qué no a los dirigentes sanjuaninos

Un recorrido diferente tendrá cada una de las iniciativas presentadas por Milei. Por ejemplo, la eliminación de las PASO tiene cierto consenso entre los partidos con representación en el Congreso, y la discusión por la boleta única iría directo al Senado porque ya tiene media sanción de Diputados. En cambio, el nuevo modelo de circunscripciones uninominales y los cambios en la conformación de la Cámara baja que incluye la ley ómnibus son los que generan más rechazo. Incluso, el sistema de circunscripciones ya operó en San Juan y dicen que no fue con los mejores resultados.

congreso.jpg

Circunscripciones nominales:

La división del país en 254 circunscripciones es uno de los puntos más conflictivos. Pretende que cada provincia se divida en un número de circunscripciones igual a la cantidad de diputados que se eligen. Estas estarán vigentes hasta el nuevo censo poblacional. Cada circunscripción enviará al Congreso a un solo representante.La división de los distritos será efectuada por el PEN en base al censo de 2022, respetando límites geográficos y políticos preexistentes. Cada elector vota solamente un candidato titular y un candidato suplente, que deben ser de diferente género. El sistema de elección es de pluralidad: el candidato individual con más votos es el ganador y el único representante de cada circunscripción.

El Gobierno Nacional dice que como beneficios se dará el “fin de la lista sábana, permitiendo que el elector conozca a la perfección quién será su representante en el Congreso. También, el “fortalecimiento de la representatividad”, porque los electores podrán elevar de manera más directa e individualizada los reclamos puntuales del distrito y las problemáticas que los aquejan. Y “mayor pluralidad” porque las delegaciones de diputados de las provincias reflejan con mayor fidelidad a sus representantes.

Uno de los aspectos más cuestionados de este sistema es que sea el Poder Ejecutivo el encargado de dividir los distritos electorales un año antes de los comicios. “El problema acá es que el presidente puede dibujar el distrito de la manera que capture a la mayor cantidad de sus votantes o que divida a los votantes contrarios para neutralizarlos”, explicó el politólogo Andy Tow a Página 12.

Derogación de las PASO:

La derogación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) para cargos nacionales es una de las ideas con más aceptación en el parlamento y entre la dirigencia sanjuanina.

Milei propone restituir el calendario electoral previo al 2009, de manera que en los años electorales presidenciales habrá dos citas electorales de carácter nacional, que son primera y segunda vuelta. En los años electorales legislativos habrá sólo una cita electoral de carácter nacional. Esto, según Presidencia, generaría un ahorro de miles de millones de pesos: por ejemplo, en 2023 las PASO le costaron al Estado nacional $9.250 millones de pesos. Además, apuntan a la revitalización del debate institucional al interior de los partidos políticos, que “tendrán mayor libertad a la hora de definir sus mecanismos internos de elección de candidatos”, y a un calendario electoral “más reducido y eficiente, capaz de reducir la apatía electoral”.

Financiamiento de los partidos políticos:

Respecto del financiamiento de partidos políticos, se busca eliminar los topes de aportes de personas físicas y jurídicas a las fuerzas por desenvolvimiento institucional y de campaña. También, eliminar los topes de gastos de campaña para las agrupaciones políticas y espacios publicitarios cedidos a partidos políticos. Además, se quiere establecer que los fondos de los partidos políticos deberán depositarse en una única cuenta bancaria por distrito, a nombre del partido y a la orden conjunta o indistinta de hasta cuatro miembros del partido, de los cuales dos deben ser presidente y tesorero. Para los fondos que asigne la Administración Pública Nacional correspondiente al aporte para campañas electorales y al Fondo Partidario Permanente, se asignará el 50% del valor del módulo.

Con esta medida, según Casa Rosada, se “sinceriza y transparenta el financiamiento de los partidos políticos en Argentina”. Siguen vigentes las prohibiciones de algunos sectores aportantes, como las empresas operadores del juego, que siguen inhibidos de poder aportar a las campañas. A la par, “disminuye el gasto político y operativo destinado por el Estado Nacional al operativo electoral en su conjunto”.

Composición de la Cámara de Diputados:

Esta reforma que impacta de lleno en el Congreso es una de las más cuestionadas. Es porque busca disminuir el número de representantes de las provincias con menor densidad demográfica para beneficiar a las más pobladas. Para lograr esto, se sustituye el artículo N°3 de la Ley 22.847 sancionada en 1984, según la cual el número de diputados nacionales a elegir era de uno por cada 161.000 habitantes o fracción no menor de 80.500. Con la nueva normativa, el número de diputados nacionales a elegir será de uno por cada 180.000 habitantes o fracción no menor de 90.000.

El politologo Andy Tow sacó la cuenta de cómo quedaría la composición por distrito:

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fandy_tow%2Fstatus%2F1740099058486927867&partner=&hide_thread=false El proyecto ómnibus de Milei modifica la base de representación de Diputados, pasando de 161 mil a 180 mil (o fracción no menor a 90 mil) por banca, eliminando el adicional de 3 y el mínimo de 5 por distrito. Con los datos del censo 2022 proyectamos las nuevas bancas por distrito pic.twitter.com/YhbdZ5Pmmb — Andy Tow (@andy_tow) December 27, 2023

Milei plantea como beneficio de esta medida la de “fortalecer la democracia y las instituciones de la República, estableciendo un sistema de elección de diputados nacionales con base en circunscripciones uninominales y mejorando el funcionamiento del sistema electoral”. También “evitar la lista sábana cerrada y bloqueada, con la que muchas veces se vota sin conocimiento de quiénes están en las listas”.

Boleta única papel (BUP)

Respecto a la Boleta Única en Papel, Milei retoma un proyecto elaborado por Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados. Con esta propuesta, de modifica el sistema electoral: de boleta “sábana partidaria” a boleta única papel, que concentra toda la oferta electoral. La Cámara Nacional Electoral (CNE) será la responsable de diseñar las BUP; mientras que las Juntas Electorales Nacionales serán las responsables de adaptar la boleta a la oferta electoral de cada distrito. El Ministerio de Interior, a través de la Dirección Nacional Electoral (DINE) es responsable de imprimir y distribuir las boletas.

De acuerdo al Gobierno Nacional, esto redunda en un “sistema más ágil, transparente, económico y democrático”. También genera un ahorro de miles de millones de pesos, cuantificados en unos $12 millones en impresión de boletas. También implica la centralización de la impresión de boletas en el PEN, sin asignación de fondos a los partidos para ese fin; la reducción de cantidad de fiscales necesarios para garantizar transparencia; y la agilización del escrutinio y publicación de resultados.

Qué opinan los políticos sanjuaninos

Sergio Uñac (senador, presidente PJ local)

fontevecchia-entrevista-a-sergio-unac-20200923-1038749.jpg

“La ley ómnibus es inmensa. Estamos tratando de estudiar todos los temas, no solamente yo, sino todo el equipo, Lo que a priori puedo decir es que yo estoy de acuerdo con la eliminación de las PASO, porque además ya lo practiqué a eso. La simplificación de la obligación y el derecho de votar, de acuerdo a cómo lo quieras mirar, me parece que es algo que la sociedad reclamaba. Circunscripciones nominales, si en principio de lo que se trata es de establecer la elección de un diputado por circunscripción, como alguna vez estuvo, no me parece razonable porque obviamente que atenta contra la representación legislativa de las minorías. Lo demás estamos estudiándolo”.

Rodolfo Colombo (presidente Actuar/JxC)

WhatsApp Image 2022-08-29 at 2.15.22 PM (14).jpeg Rodolfo Colombo volcó en Rawson.

"En términos generales creo que hay que dar el debate de las PASO. A mí, por ejemplo, me parece que hay que mejorarla pero me gusta como sistema. Y obviamente la boleta única de papel es lo que venimos reclamando, pidiendo, pregonando, hace muchos años como mejora para la transparencia, el resultado electoral, ya que al transparentar la manera de votar se eliminan todas las mañas de la vieja política, de reparto de votos, robo de votos, el gasto de lo que significa tanta boleta. El resto estamos estudiándolo".

Eduardo Castro (presidente UCR local/JxC)

eduardo-castro.jpg

"Creo que la merma de diputados alimenta poder para la Provincia de Buenos Aires en detrimento del interior del país. Hay 17 distritos (San Juan entre ellos) que pierden representación mientras que Provincia de Buenos Aires aumenta 20 diputados.

El criterio de asignar un diputado por circunscripción electoral es un atentado a la representación democrática de la sociedad. El sistema D' hondt permite la representación política de la voluntad de todos los electores.

Este sistema hiere de muerte la representación basada en el respeto a la pluralidad. Por ejemplo, si un partido en San Juan gana por un voto en cada una de las circunscripciones, se llevaría todos los diputados. Es decir, se eliminaría la representación plural de los electores. En el mecanismo propuesto no hay lugar para las minorías.

Por otro lado, la eliminación de las PASO puede ser materia de opinión. Creo que han servido parcialmente al objetivo con el que se implementó el sistema, en la medida que posibilitó que los ciudadanos participaran en la selección de candidatos. Eliminar este sistema le daría todo el poder a los aparatos de los partidos.

Sobre el sistema de boleta única, estoy absolutamente a favor porque permite mayor libertad de elección a los ciudadanos y garantiza mayor transparencia".

Bruno Olivera (senador por San Juan de LLA)

image.png

“La circunscripción uninominal es un punto bastante interesante, que lo que busca es achicar la distancia que hay entre el elector y el candidato, porque se divide ese distrito en base a los candidatos a elegir, entonces ese distrito puede elegir al candidato con el que se siente más representado y no estar atado a la mayoría como es en el sistema actual.

Con respecto a la eliminación de las PASO, esto se habló bastante este año con la cantidad de veces que fueron los ciudadanos a votar, que se notó ese cansancio y bueno, el número reducido en la participación de votantes. Esto me parece que devuelve esa autonomía que habían perdido los partidos políticos para elegir a sus candidatos y le quita el peso al elector de concurrir tantas veces, además del enorme costo que significa hoy la PASO en cuanto a impresión de boletas y logística, y el dinero que se da a cada partido para publicidad y otros gastos que tienen.

En cuanto a los financiamientos de partidos políticos, lo que se elimina es la partida presupuestaria de justamente de las PASO por lo que es acorde al punto anterior, lo demás especifica cómo es el tema de repartición de dinero para el desenvolvimiento institucional y para el caso de partidas extraordinarias cuando hay elecciones, eso es similar a la ley anterior, no modifica.

Con respecto a la composición de la Cámara de Diputados, lo que se busca es que cada diputado represente al mismo número de ciudadanos y que no haya un diputado que represente un número inferior de electores, esto hace que se optimice el esquema de representación que es lo que se busca.

Y con respecto a la boleta única, la verdad que es un tema que también se viene hablando bastante, hay varios proyectos en Cámara de Diputados para boleta única en papel que no dieron curso y creo que va a ser de los que más acompañamiento van a tener. Con esto se va a evitar lo que pasó este año, que la gente iba a las escuelas y no encontraba el voto del que quería elegir y se lo llevaban o pasaban cosas extrañas que hacía que la gente cuando llegaba no estaba el voto. Además del enorme ahorro que van a tener los ciudadanos en cuanto a impresión de boletas y logística, así que creo que va a ser de los puntos que más se van a acompañar.

Luis Rueda (Presidente del Partido Bloquista)

image.png

"La uninominalidad implica que cada provincia tendrá tantas divisiones territoriales como bancas, cada una eligiendo un diputado nacional. Es decir que San Juan se podría dividir en más de una circunscripción, eligiendo cada una de ellas un diputado nacional. En San Juan ya tuvimos la experiencia de las circunscripciones uninominales. Este sistema se estableció en la Constitución Provincial de 1927 en el gobierno Bloquista del doctor Aldo Cantoni. También se aplicó en las elecciones tras el retorno de la democracia en 1983, cuando se debió readecuar las circunscripciones existentes.

No es nada nuevo, en teoría brinda una mejor representatividad debido a la cercanía territorial del representante con sus representados. Pero las experiencias demuestran que es un sistema deficiente, debido a que la determinación de las divisiones territoriales las hace el Poder Ejecutivo, lo que habilita su discrecionalidad para esa determinación en razón de su conveniencia política. La metodología que propone de hacer la determinación por parte del Poder Ejecutivo ad referéndum de la Justicia Electoral, resulta en principio inconstitucional. Deberíamos estudiarlo en profundidad pero en principio, estamos en desacuerdo con esta reforma.

Sobre la eliminación de las PASO, ya lo habíamos dispuesto en nuestra provincia para las elecciones provinciales. De este modo las elecciones de cargos nacionales se definirán en una sola elección, salvo en los casos que en las presidenciales sea necesaria una segunda vuelta y eventualmente balotaje. Los fundamentos que ya sostuvimos en la provincia para disponer la eliminación de las PASO son válidos en este caso, es decir: menores gastos en todo lo que implica el operativo electoral y las campañas, como también menores cargas sobre el ciudadano que no debe concurrir a votar tantas veces en cada elección.

Respecto del financiamiento de los Partidos Políticos, nuestro Partido Bloquista es uno de los partidos que es modelo a nivel nacional por la precisión en la que lleva su administración y contabilidad. Estando al día con todas las presentaciones exigidas por la Secretaría Electoral conforme a la ley vigente. Entendemos que la reforma elimina los topes de aportes a los partidos políticos, los topes de gastos de campaña para las agrupaciones políticas y los espacios publicitarios cedidos a los partidos. En principio es positiva la reforma porque permite una mayor transparencia al sistema de partidos políticos.

Acerca de la composición de la Cámara de Diputados de la Nación, se propone una reforma que lleva a disminuir solo en dos diputados nacionales a la Cámara que pasa de 257 a 255, ésta mínima disminución esconde un grave perjuicio para algunas provincias como la nuestra. Estamos en contra de los esta modificación, ya que afecta la representatividad que tiene la provincia de San Juan. En efecto, hoy tenemos 6 diputados nacionales y pasaríamos a tener 5 con esta reforma. Además potencia la concentración de poder de otras provincias como la de Buenos Aires que pasaría de 70 a 97, sumando 27 diputados nacionales más que en la actualidad.

Por último, la boleta única de papel, entendemos que es un punto en el que se puede abrir el debate siempre que implique mejoras que respeten: el abaratamiento de los gastos de la política, respetando la voluntad del elector, la participación de los partidos políticos y la seguridad y transparencia de los procesos electorales y sus resultados".

José Luis Gioja (San Juan Vuelve/PJ)

image.png

“La ley ómnibus creo que tiene que discutirla el Congreso. Creo que va a ser difícil que se pueda aprobar. Respecto a los puntos del Código Electoral a modificar, me parece que el tema de circunscripciones nominales lo tenía la provincia de San Juan en la Constitución bloquista que fue modificada en el año 1986 y en San Juan había creo que 30 circunscripciones. Yo me acuerdo que en la elección del ‘83, yo era candidato a intendente de Rawson y había cinco diputados por las circunscripciones de Rawson, que lo que circunscripciones, vos dividís la provincia o el país en circuitos y elegís uno por circuito.

¿Cuál es el problema de esto?, que no se corresponde con la cantidad de votos, vos podés ganar una elección y tener menos diputados, porque el conjunto en el caso provincial, gobernador, vice y demás no va junto con lo de diputados, es una cosa aparte, cada uno define su quintito, en cambio el sistema D’hont o el sistema de repartición proporcional de cargos, a partir de la cantidad de votos, es mucho más justo porque es representativo de las minorías. Por ejemplo en la Cámara de don Leopoldo Bravo, cuando él suspende a las dos diputadas eran por el sistema de circunscripción. Entonces no funciona la representatividad, alguien que gane por muy poquitos votos se puede quedar con todos los legisladores, si gana en todas las circunscripciones electorales, por ejemplo, entonces las minorías, los que salen segundo, no quedan representados.

Esto tuvo muy mala aplicación en San Juan, me acuerdo cuando se modificó la Constitución y se cambió en San Juan del sistema de circunscripciones al sistema proporcional que hoy rige en la provincia de San Juan, que establece la cantidad de diputados y cómo se distribuyen los diputados que no son departamentales, porque en la misma Constitución en la provincia es como que funcionaran las dos cámaras, hay uno por departamento y otro por la proporción, por la proporcionalidad. Creo que en todos los regímenes provinciales se vota y se elige por representación proporcional que es lo más justo.

Sobre las PASO, yo creo que hay que mirarlo bien, yo las modificaría a las PASO, porque tienden a que a democratizar los partidos políticos, a romper con la rosca chiquita que se arman los partidos donde se eligen, entre comillas, por elecciones internas y la termina eligiendo el dedo del que manda. La casta del partido es la que en definitiva termina poniendo los candidatos. Con PASO elige todo el mundo. Lo que se puede hacer es modificar las PASO y en el caso que haya lista única en algún frente o partido que se presente a una elección, que no tenga PASO.

En cuanto al financiamiento de los partidos políticos, no he leído cómo es lo que están proponiendo, pero tiene que ser un sistema donde exista financiamiento para los partidos, porque los partidos políticos son constitucionales. La Constitución Nacional dice que solamente los partidos políticos pueden proponer candidatos, entonces tiene que ser un financiamiento real, controlable y obviamente dedicado a la actividad política que sirva para eso.

Y la composición de la Cámara de Diputados tiene que ver con el sistema, si es proporcional o si es por circunscripción. En el caso de San Juan es único, no creo que haya votado igual, porque uno por departamento, que sería el senador en el caso de las provincias que tienen dos cámaras, como Mendoza, por ejemplo, como hay otras provincias que tienen dos cámaras, Buenos Aires tiene dos cámaras y otra por el sistema proporcional, pero la Cámara de Diputados de la Nación se conforma por el sistema proporcional en función de la cantidad de votos que saque y en cantidad de los cargos que se elijan, como pasa en San Juan, que todos los años o cada dos años se eligen tres diputados, porque tenemos seis, se renueva siempre la mitad.

Y la boleta única de papel yo creo que hay que estudiarlo muy bien, porque va a terminar siendo una boleta más grande que un diario, o sea una boleta donde no te van a alcanzar el papel para poner todos los candidatos que vos quieras poner, o que tengan que participar, entonces en vez de aclarar va a oscurecer la posibilidad de que el ciudadano tenga libertad para poder elegir.

María Celeste Giménez Navarro (senadora La Cámpora/PJ)

image.png

"Estoy trabajándolo, en cuanto es demoroso por la amplitud y variedad de los temas que aborda.

Partamos de la base que el proyecto en su totalidad es una reforma en la visión del Estado y en el rol que este cumple como garante de derechos, con lo cual a pesar de que existe un capítulo referido a las reformas políticas, en su conjunto es un atropello a lo establecido en nuestra Constitución.

En cuanto a lo referente a Sistema Electoral y Reforma Política es sumamente cuestionable, con el modelo de circunscripciones uninominales se afecta fuertemente al espíritu paritario de las reformas políticas de los últimos años. Vamos a poner un ejemplo, supongamos que tenemos una provincia donde entran 10 diputados, con el sistema de representación actual de lista larga, nosotras nos garantizamos que de 10 candidatos 5 sean mujeres, y que estas se encuentren intercaladas con los candidatos varones. Entonces, si ingresan 6 por la lista más votada 3 serán mujeres y 3 serán varones. Con la modificación esa provincia se va a dividir en 10 circunscripciones y todas ellas pueden presentar 10 candidatos titulares varones, y las mujeres de suplentes y en ese caso se estaría violando la establecido en la ley de cupo y sería una fuerte derrota a las conquistas de los últimos años.

Merece tiempo de análisis más exhaustivo para poder seguir opinando".