Recrudece la guerra por el agua entre Mendoza y La Pampa que salpica a San Juan

Para entender el reclamo de La Pampa se debe analizar que en el territorio nacional existen cuencas hidrográficas que cada una de ellas es una zona geográfica en la que todas las aguas pluviales (lluvia y nieve) fluyen hacia un mismo punto de salida, como un río principal, un lago o el mar. Los límites de estas cuencas no coinciden con la división política del país y eso determina que varias provincias comparten la misma cuenca, que a nivel general abastece de agua a toda la región hídrica. Los pampeanos reclaman que, por su ubicación geográfica "aguas abajo", dependen de cómo se administre el caudal "aguas arriba", es decir, las provincias situadas al Norte.

image

Por esta razón, La Pampa mantiene sendos reclamos judiciales porque entiende que las provincias con las que comparte cuenca "le cierran el surtidor" generando la sequía en tierra pampeana. A Mendoza le reclaman por el manejo del Río Atuel y a San Juan por el del Río San Juan con el que comparten la Cuenca de Desaguadero. En particular a San Juan hace años le cuestionan la construcción de los diques que, sostienen los pampeanos, les genera un sensible recorte hídrico a ellos.

Ahora, en este quinto aniversario del fallo del tribunal mayor que le da la razón a La Pampa, el gobernador Sergio Ziliotto (PJ), se quejó en las redes sociales de que Mendoza no lo está cumpliendo. La vecina provincia respondió en las últimas horas que sí está mandando el agua que corresponde y acusó al mandatario pampeano de usar el Atuel con fines electorales.

“Cada vez que hay elecciones en La Pampa, preparan un nuevo reclamo contra Mendoza y utilizan imágenes de archivo y el mismo discurso”, afirmó el consejero del Atuel, Gustavo Villegas, según reprodujo el Diario Los Andes. A la par, el mendocino aseguró que Mendoza "está cumpliendo" con la entrega del caudal establecido por la Corte y que toda la información sobre los volúmenes de agua está disponible gracias a tecnologías de monitoreo en tiempo real y bajo supervisión nacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ZiliottoSergio/status/1945319558438629636&partner=&hide_thread=false TRISTE ANIVERSARIO PARA EL ECOCIDIO EN EL OESTE DE LA PAMPA



5 años después, la Corte Suprema de Justicia de la Nación no hace cumplir su propio fallo por el río Atuel.



Hay agua suficiente en la cuenca del río Atuel para que Mendoza cumpla con el fallo de la Corte y nos dé… pic.twitter.com/8Lk0osU6Rq — Sergio Ziliotto (@ZiliottoSergio) July 16, 2025

La queja de La Pampa llegó incluso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por parte del Gobierno pampeano, por lo que Villegas aseguró que “tenemos los datos y se los daremos una vez que nos notifiquen”.

A la par, señaló que imágenes satelitales muestran alrededor de 6.000 hectáreas inundadas en territorio pampeano, de las cuales 1.000 se encuentran antes de la localidad de Algarrobo del Águila y el resto, en otras localidades aledañas. “El gobernador Ziliotto se agarra de este reclamo para su campaña porque sabe que nadie de la oposición va a estar en contra. Usa esto para generar una guerra política donde el enemigo común es Mendoza”, afirmó Villegas.

Además, remarcó el rol de la Comisión Interjurisdiccional del Río Atuel (CIAI), el organismo creado para ejecutar el plan de obras que garantice la sostenibilidad ambiental y productiva de la cuenca. “Esa información se la hemos mandado a la CIAI. Ahí se mide qué obras son necesarias y debatimos este tipo de problemas”, explicó.

Por último, Mendoza apuntó como una de las claves en la pérdida de caudal al tramo comprendido entre San Pedro del Atuel (conocido como Carmensa) y el Puente de los Vinchuqueros, donde, según Villegas, se pierde la mitad del agua. “Esa zona hay que rectificarla y mejorarla con obras. Esto se soluciona si La Pampa acepta realizar las obras para mejorar el transcurso del agua. Con eso se termina el conflicto”, concluyó.

Reclamos pampeanos

El 16 de julio, el gobernador de La Pampa recordó los cinco años del fallo de la Corte Suprema de Justicia por lo que reiteró el pedido por la restitución del río Atuel. "Cinco años después, la Corte Suprema de Justicia de la Nación no hace cumplir su propio fallo por el río Atuel. Hay agua suficiente en la cuenca del río Atuel para que Mendoza cumpla con el fallo de la Corte y nos dé nuestra parte. Hay evidencias y datos oficiales del propio gobierno mendocino que así lo revelan. Por eso lo repetimos: con un manejo eficiente el fallo se puede cumplir sin quitarle agua a nadie", escribió el gobernador pampeano.

Y agregó: "A 5 años del fallo histórico a favor de recuperar nuestro río, con un caudal inicial mínimo de 3,2m³/s para La Pampa, exigimos a la Corte Suprema que haga cumplir su sentencia a través de medidas concretas. Ya no hay margen, los daños ambientales por la falta de escorrentía del Atuel se profundizan. A la incertidumbre por el regreso del Atuel, nuestra mayor certeza es que vamos a seguir defendiendo nuestro río, nuestro ambiente, nuestros derechos y nuestra gente".

No se olvidaron de San Juan los pampeanos. En una entrevista con el diario La Arena, el presidente de la Fundación Chadileuvú, Alberto Golberg, afirmó sobre la guerra por el agua que "es toda la cuenca del Desaguadero, por lo que la responsabilidad no es solo de Mendoza sino también de San Juan por lo que no solo se secó el Atuel sino también el río Salado Chadileuvú. Es toda una cuenca".

image El dique El Tambolar en San Juan, parado por falta de dinero.

La última novedad que se conoció sobre el tironeo local fue en noviembre de 2023, cuando la Corte Suprema le dio la razón a San Juan en el pleito por el agua que inició La Pampa, cuestionando la construcción del dique El Tambolar, porque consideraba que contribuye a la sequía de su provincia. El máximo tribunal del país rechazó la demanda presentada por el Gobierno pampeano contra los gobiernos sanjuanino y nacional, por falta de pruebas. Actualmente la construcción de El Tambolar está suspendida por falta de financiamiento.