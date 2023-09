Qué funcionario provincial ya tiene cargo asegurado en la próxima gestión de un municipio clave

Ahora, Fernández analizó que "integro el equipo de Munisaga que es otro referente joven de un espacio joven, donde se reúnen muchas personas que no son solo del PJ sino que tiene el denominador común de trabajar por lo que menos tienen y fomentar el crecimiento de una provincia que, me parece, ha estado ordenada en los últimos tiempos, tiene niveles más que aceptables en diferentes políticas, como pueden ser la construcción de viviendas, una revolución deportiva, obras públicas".

Fernández se mostró orgulloso de la tarea que cumplió y cumple en el Servicio Penitenciario Provincial: "A mí me gustaría que en unos años más que se hable del modelo de política penitenciaria de san juan como referencia a nivel regional o nacional y me parece que vamos en ese sendero".

Y confirmó que "Munisaga el me ha invitado a seguir conformado su equipo de trabajo como lo vengo haciendo en los últimos 8 años. No corresponde que diga yo dónde", se excusó.

Hasta ahora Fernández es el único confirmado -según sus propios dichos- para ser parte del gabinete de la nueva gestión en Rawson, Intendencia con la que Munisaga se quedó en las elecciones de mayo, para comandar el departamento con más habitantes de la provincia y su consiguiente demanda de servicios, además de ser un territorio históricamente convulsionado en lo político.

Otro nombre que suena de los funcionarios provinciales es el del actual secretario de Estado de Ambiente, Francisco Guevara, también de corte joven, quien habría tenido un ofrecimiento del rawsino para hacerse cargo de un área similar a nivel municipal: Ambiente y Servicios.

Por otro lado se dará, no por designación política sino por el voto popular, que el actual subsecretario de Inspección y Control de Gestión, Ignacio Coronado, por ser el primer concejal de la lista más votada le tocará ser presidente del Concejo Deliberante -como establece la Carta Orgánica rawsina-, desde diciembre.