Qué dijo el jefe del fiscal al que le dio positivo el test de alcoholemia y le quitaron la camioneta

"Sí, conozco el tema, por supuesto que lo conozco, soy Fiscal General. Lo he citado para mañana al fiscal, quiero escucharlo, quiero ver cómo tramita la causa en el Juzgado de Faltas y luego lo veremos", aseguró Quattropani en diálogo con Canal 13 San Juan.

"Los fiscales, los periodistas son seres humanos. Si ha cometido una falta, será sancionado dentro de la gravedad de la falta. Una persona, seguramente, si es cierto lo que dice, que ha ido manejando con alcohol, evidentemente no es una conducta debida, no es lo esperable. La verdad que me produce enojo, pero vamos a escucharlo y vamos a proporcionar cuál ha sido la conducta que él ha asumido", analizó el jefe de los fiscales de San Juan.

¿Qué tipo de sanciones prevé? "Hasta acá tenemos una persona que habría tomado antes de manejar y no ha matado a nadie. Tampoco ha tenido una conducta ejemplar. Así que ya lo voy a mencionar una vez que me entreviste con él".

eduardo quattropani.webp Eduardo Quattropani, fiscal General de San Juan.

Quattropani dijo que la eventual sanción es una potestad absoluta de la Fiscalía General "y yo me voy a hacer cargo del análisis y de la sanción si es que corresponde".

A la vez, destacó que "hay una cosa que usted tiene que tener por seguro. A la Fiscalía General nadie lo condiciona en las resoluciones que debe tomar. Yo sé que no es bien visto, hasta que puede tener olor a escándalo, que un fiscal o un juez haya tomado antes de manejar. También sé que hay una proporcionalidad, hay una razonabilidad entre la inconducta y la sanción que se merece. Entonces yo lo voy a analizar y libre, racionalmente, me voy a hacer cargo de la decisión", sentenció.

El caso del que hablan todos tribunales

Mallea, funcionario de ANIVI, protagonizó el curioso episodio este fin de semana, que generó revuelo en los tribunales locales. En el marco de un control de la Policía de Tránsito, en conjunto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial. El fiscal debió comparecer en la Comisaría 4ta luego para ser notificado sobre su situación.

Según indicaron fuentes calificadas, el integrante del Ministerio Público se sometió al test de alcoholemia y arrojó que tenía 1.44 gramos/ litro de alcohol en sangre, cuando el máximo establecido es de 0.50 g/l.

Por esa razón, personal policial que realizaba su tarea de control en las inmediaciones del Parque de Mayo procedió con la incautación de la licencia de conducir, lo mismo que de la Toyota Hilux que Mallea manejaba y que más tarde fue trasladada al depósito judicial.